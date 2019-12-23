СГК взяла в концессию объекты МУП "Энергетик" в Барнауле

МОСКВА, 23 дек - РИА Новости. Сибирская генерирующая компания ( Сибирская генерирующая компания ( СГК ) подписала концессионное соглашение с властями Барнаула на объекты теплоснабжения МУП "Энергетик" до 2032 года, следует из релиза СГК.

"Сибирская генерирующая компания заключила концессионное соглашение с администрацией Барнаула на объекты теплоснабжения, находящиеся в муниципальной собственности. Согласно документу, компании передадут в управление до конца 2032 года имущество МУП "Энергетик", - говорится в релизе.

По соглашению СГК заберет под свой контроль 35 котельных и почти 200 километров тепловых сетей. За эти годы СГК вложит в инфраструктуру более 644 миллионов рублей с НДС.

Компания в рамках концессии планирует перевести потребителей 3 котельных на теплоснабжение от ТЭЦ, автоматизировать и перевести 13 котельных на газ, а также реконструировать теплосети, оборудование тепловых пунктов, бойлерных и насосных станций, зданий производственных объектов.