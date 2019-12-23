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Теплоснабжение
2019-12-23T19:38+0300
https://ria.ru/20191223/1562744090.html
СГК взяла в концессию объекты МУП "Энергетик" в Барнауле
https://cdn21.img.ria.ru/images/131969/05/1319690529_0:146:2048:1298_1036x0_80_0_0_0bb0321bb05241600307fe9fa561c0fd.jpg
РИА Новости

СГК взяла в концессию объекты МУП "Энергетик" в Барнауле

19:38 23.12.2019
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© Flickr / Антон БарбышевВид Барнаула
Вид Барнаула
© Flickr / Антон Барбышев
МОСКВА, 23 дек - РИА Новости. Сибирская генерирующая компания (СГК) подписала концессионное соглашение с властями Барнаула на объекты теплоснабжения МУП "Энергетик" до 2032 года, следует из релиза СГК.

"Сибирская генерирующая компания заключила концессионное соглашение с администрацией Барнаула на объекты теплоснабжения, находящиеся в муниципальной собственности. Согласно документу, компании передадут в управление до конца 2032 года имущество МУП "Энергетик", - говорится в релизе.

По соглашению СГК заберет под свой контроль 35 котельных и почти 200 километров тепловых сетей. За эти годы СГК вложит в инфраструктуру более 644 миллионов рублей с НДС.
Компания в рамках концессии планирует перевести потребителей 3 котельных на теплоснабжение от ТЭЦ, автоматизировать и перевести 13 котельных на газ, а также реконструировать теплосети, оборудование тепловых пунктов, бойлерных и насосных станций, зданий производственных объектов.
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СГК работает в Алтайском, Красноярском краях, Кемеровской, Новосибирской и Свердловской областях, Хакасии и Тыве. В состав группы входят пять ГРЭС, одна ГТЭС и 18 ТЭЦ общей электрической мощностью 14,7 ГВт и тепловой мощностью 24,3 тысячи Гкал/ч. На долю станций СГК приходится порядка 23-25% выработки тепла и электроэнергии энергосистемы Сибири.
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