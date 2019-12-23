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2019-12-23T19:22+0300
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Возрождение традиций: офицеры организовали благотворительный бал
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РИА Новости

Возрождение традиций: офицеры организовали благотворительный бал

19:22 23.12.2019
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© Министерство обороны РФБарабанщики Североморского кадетского корпуса во время выступления на новогоднем благотворительном балу в Мурманске
Барабанщики Североморского кадетского корпуса во время выступления на новогоднем благотворительном балу в Мурманске
© Министерство обороны РФ
МОСКВА, 23 дек — РИА Новости. Офицеры Северного флота провели в Мурманске новогодний благотворительный бал, на котором был организован сбор средств для четырехлетнего жителя города Полярного Андрея Куравина, нуждающегося в дорогостоящей операции.
Кроме офицеров на торжественном вечере выступили юные балерины школы классического балета "Возрождение", барабанщики Североморского кадетского корпуса и артисты ансамбля "Камертон" из города Снежногорска.
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Сообщается, что одной из целей подобных мероприятий является также возрождение в обществе старинных культурных традиций. Офицеры во время подготовки к вечеру освоили около десяти бальных танцев – кадриль, польку, мазурку, полонез, вальс, падеграс, бранль и другие.
Следующий бал, приуроченный к дню рождения Северного флота, запланирован на 31 мая.
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Хорошие новостиХорошие новостиМинистерство обороны РФ (Минобороны РФ)МурманскРоссия
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