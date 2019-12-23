Возрождение традиций: офицеры организовали благотворительный бал

МОСКВА, 23 дек — РИА Новости. Офицеры Северного флота провели в Мурманске новогодний благотворительный бал, на котором был организован сбор средств для четырехлетнего жителя города Полярного Андрея Куравина, нуждающегося в дорогостоящей операции.

Кроме офицеров на торжественном вечере выступили юные балерины школы классического балета "Возрождение", барабанщики Североморского кадетского корпуса и артисты ансамбля "Камертон" из города Снежногорска.

Сообщается, что одной из целей подобных мероприятий является также возрождение в обществе старинных культурных традиций. Офицеры во время подготовки к вечеру освоили около десяти бальных танцев – кадриль, польку, мазурку, полонез, вальс, падеграс, бранль и другие.