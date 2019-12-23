Подмосковные больницы получили почти 350 аппаратов для реанимации

МОСКВА, 23 дек — РИА Новости. В последние месяцы региональные больницы получили 346 единиц реанимационной медтехники. Об этом рассказала и. о. министра здравоохранения Московской области Екатерина Огнева, сообщает телеканал "360".
Она напомнила, что реанимационные действия требуют от врачей слаженной и быстрой работы. При этом большую роль также играет и состояние медицинской техники. За последние несколько месяцев около 80 подмосковных больниц получили новое оборудование.
По данным издания, речь идет об аппаратах искусственной вентиляции легких, дозаторах, шприцевых насосах и дефибрилляторах. Отмечается, что их закупили по поручению главы региона Андрея Воробьева в рамках нацпроекта "Здравоохранение".