Путин: сокращенная рабочая неделя для женщин на селе обеспечена

"Я хочу вас успокоить. Норма, о которой вы сказали, была принята в 90-х годах, в 91-м году о 36-часовой рабочей неделе для женщин на селе. Это правда. Потом, позднее, она была перенесена в Трудовой кодекс. То, о чем вы сказали, понятия друг другу не противоречат. Если в трудовом законодательстве написано, что работник имеет на что-то право, это является безусловной необходимостью к исполнению того, кто предоставляет работу", - сказал Путин.