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Путин: сокращенная рабочая неделя для женщин на селе обеспечена
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РИА Новости

Путин: сокращенная рабочая неделя для женщин на селе обеспечена

19:15 23.12.2019
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© РИА Новости / Максим Блинов / Перейти в фотобанкПрезидент РФ Владимир Путин проводит встречу с представителями общественности по вопросам развития сельского хозяйства и сельских территорий в поселке Энем
Президент РФ Владимир Путин проводит встречу с представителями общественности по вопросам развития сельского хозяйства и сельских территорий в поселке Энем
© РИА Новости / Максим Блинов
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ПОСЕЛОК ЭНЕМ (Адыгея), 23 дек - РИА Новости. Президент России Владимир Путин заявил, что права женщин, работающих на селе, на сокращенную рабочую неделю надежно обеспечены, это отражено в трудовом законодательстве.
На встрече с президентом, где обсуждались вопросы развития сельского хозяйства, одна из участниц, член профсоюза, попросила, чтобы работающие на селе женщины сохранили гарантию в обеспечение 36-часовой рабочей недели, за что выступают профсоюзы.
"Я хочу вас успокоить. Норма, о которой вы сказали, была принята в 90-х годах, в 91-м году о 36-часовой рабочей неделе для женщин на селе. Это правда. Потом, позднее, она была перенесена в Трудовой кодекс. То, о чем вы сказали, понятия друг другу не противоречат. Если в трудовом законодательстве написано, что работник имеет на что-то право, это является безусловной необходимостью к исполнению того, кто предоставляет работу", - сказал Путин.
"Профсоюзы должны бороться за интересы трудящихся, но, как говорится, в данном случае, не сердитесь только, ломиться в открытую дверь не нужно, потому что права надежно обеспечены. Если у работника есть на что-то право, то работодатель обязан это исполнить", - добавил президент,
Президент РФ Владимир Путин проводит встречу с представителями общественности по вопросам развития сельского хозяйства и сельских территорий в поселке Энем
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