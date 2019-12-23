Путин оценил процедуру перевозки негабаритной сельхозтехники

"Вы знаете, хочется помочь таким людям, как вы, и не обременять их дополнительными нагрузками административного характера. Вопрос ведь исключительно в обеспечении мер безопасности на дорогах. В Советском Союзе не было такого количества транспорта на дорогах, и нормативы были другие, даже это касается дорожного покрытия. Но тем не менее надо подумать. Я понимаю вашу озабоченность и разделяю ее, хочется снять эти ограничения. Мы обязательно это пометим тоже и поработает над этим", - сказал Путин.