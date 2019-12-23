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Путин оценил процедуру перевозки негабаритной сельхозтехники
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РИА Новости

Путин оценил процедуру перевозки негабаритной сельхозтехники

19:00 23.12.2019
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© РИА Новости / Михаил Климентьев / Перейти в фотобанкПрезидент РФ Владимир Путин проводит встречу с представителями общественности по вопросам развития сельского хозяйства и сельских территорий в поселке Энем
Президент РФ Владимир Путин проводит встречу с представителями общественности по вопросам развития сельского хозяйства и сельских территорий в поселке Энем
© РИА Новости / Михаил Климентьев
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Президент РФ Владимир Путин проводит встречу с представителями общественности по вопросам развития сельского хозяйства и сельских территорий в поселке Энем
ПОСЕЛОК ЭНЕМ (Адыгея), 23 дек - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин заявил, что разделяет озабоченность сельхозпроизводителей по поводу того, как устроена процедура перевозки негабаритной техники по дорогам общего пользования, и отметил, что хочется не обременять производителей дополнительным административными нагрузками, но имеющиеся ограничения на перевозку связаны с обеспечением безопасности на дорогах.
Во время встречи с общественностью по вопросам сельского хозяйства к президенту обратился представитель крестьянского хозяйства из Краснодарского края, напомнив, что по закону о дорогах общего пользования по ним не имеет права перемещаться техника шире 2,6 метра, для ее перевозки сельхозпроизводителям необходимо заблаговременно подать документы, согласовать перевозку с владельцами дорог и только потом перевозить технику. По словам обратившегося, зачастую во время уборки урожая подать документы заранее возможности нет, поэтому он предлагает пересмотреть ограничения по образцу тех, которые были в советское время.
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"Вы знаете, хочется помочь таким людям, как вы, и не обременять их дополнительными нагрузками административного характера. Вопрос ведь исключительно в обеспечении мер безопасности на дорогах. В Советском Союзе не было такого количества транспорта на дорогах, и нормативы были другие, даже это касается дорожного покрытия. Но тем не менее надо подумать. Я понимаю вашу озабоченность и разделяю ее, хочется снять эти ограничения. Мы обязательно это пометим тоже и поработает над этим", - сказал Путин.
Он также пообещал доработать вопрос с прицепной техникой, которая, по словам представителя крестьянского хозяйства, не имеет номеров, и потому оказывается вообще "вне закона".
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Владимир ПутинКраснодарский крайРоссияАдыгеяОбщество
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