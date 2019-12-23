Стала известна причина отравления школьников в Белгородской области

ВОРОНЕЖ, 23 дек - РИА Новости. Причиной массового недомогания учеников одной из школ в Белгородской области стал распространившийся через еду в школьной столовой норовирус, говорится в сообщении управления Роспотребнадзора по региону.
Об инциденте в школе №1 поселка Волоконовка сообщил утром в пятницу Telergam-канал Белгород №1. По его данным, в четверг после обеда в школе ученики разных классов почувствовали себя плохо. Со слов родителей, которые приводит канал, как минимум один учащийся попал в больницу. По подсчетам родителей, отравились около 100 человек. СК объявил о начале доследственной проверки по факту произошедшего, заявив об около 20 заболевших. По данным следствия, среди тех, кому стало плохо, в основном ученики начальных классов, но есть и старшеклассники.
"В МБОУ СОШ (средней школе) №1 поселка Волоконовка Волоконовского района Белгородской области в период с 19.12.2019 по 20.12.2019 зарегистрирована групповая заболеваемость норовирусной инфекцией среди учащихся. Всего за медицинской помощью обратились 17 учащихся школы", - говорится в сообщении управления Роспотребнадзора по Белгородской области.
По данным управления, состояние детей "легкой степени тяжести", госпитализированы с диагнозом три человека, 14 находятся на амбулаторном лечении. Санврачи взяли на изучение анализы заболевших детей, сотрудников пищеблока и педагогов.
"Учитывая одномоментность и однотипность клинических проявлений, короткий инкубационный период, выделение от больных и персонала пищеблока РНК норовируса 2 генотипа, имела место вспышка норовирусной инфекции. По предварительным данным, групповая заболеваемость обусловлена заносом инфекции вирусоносителем с последующим распространением вследствие реализации пищевого (через готовые блюда) и контактно-бытового путей передачи", - информирует управление.
В настоящее время учебный процесс в школе приостановлен.
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