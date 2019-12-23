Стала известна причина отравления школьников в Белгородской области

"В МБОУ СОШ (средней школе) №1 поселка Волоконовка Волоконовского района Белгородской области в период с 19.12.2019 по 20.12.2019 зарегистрирована групповая заболеваемость норовирусной инфекцией среди учащихся. Всего за медицинской помощью обратились 17 учащихся школы", - говорится в сообщении управления Роспотребнадзора по Белгородской области.