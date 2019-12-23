СК задержал нижегородца, спрятавшего ноги убитой тещи в лесу

НИЖНИЙ НОВГОРОД, 23 дек — РИА Новости. Мужчина, подозреваемый в убийстве женщины, останки которой были обнаружены на окраине города Балахны, задержан в Нижегородской области, сообщает следственное управление СК РФ по региону.
Днем 19 декабря жительница Балахны обнаружила в лесополосе, расположенной рядом с улицей Челюскинцев на окраине города, полимерные пакеты, в которых находились две ноги. Было возбуждено уголовное дело по статье 105 УК РФ (убийство).
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"По версии следствия, в декабре 2019 года в квартире дома по улице Челюскинцев подозреваемый в ходе ссоры нанес удар деревянным предметом по голове своей теще. От полученных телесных повреждений 96-летняя потерпевшая скончалась. После этого подозреваемый расчленил тело погибшей, сложил останки по пакетам и спрятал их в различных местах в Балахне. Один из этих пакетов и был обнаружен жительницей города возле асфальтобетонного завода", - говорится в сообщении регионального СУСК.
Отмечается, что подозреваемый сознался в содеянном. Следователями СК обнаружены другие части тела погибшей пенсионерки. В ближайшее время подозреваемому будет предъявлено обвинение и избрана мера пресечения.