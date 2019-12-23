Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2019-12-23T17:44+0300
https://ria.ru/20191223/1562736729.html
СК задержал нижегородца, спрятавшего ноги убитой тещи в лесу
https://cdn23.img.ria.ru/images/152222/71/1522227149_0:0:1036:583_1036x0_80_0_0_0b84bf1b1035cbc6b3853ff25da5ba18.jpg
РИА Новости

СК задержал нижегородца, спрятавшего ноги убитой тещи в лесу

17:44 23.12.2019
1602
© Фото : Следственный комитет Российской ФедерацииАвтомобиль Следственного комитета РФ
Автомобиль Следственного комитета РФ
© Фото : Следственный комитет Российской Федерации
НИЖНИЙ НОВГОРОД, 23 дек — РИА Новости. Мужчина, подозреваемый в убийстве женщины, останки которой были обнаружены на окраине города Балахны, задержан в Нижегородской области, сообщает следственное управление СК РФ по региону.
Днем 19 декабря жительница Балахны обнаружила в лесополосе, расположенной рядом с улицей Челюскинцев на окраине города, полимерные пакеты, в которых находились две ноги. Было возбуждено уголовное дело по статье 105 УК РФ (убийство).
Автомобиль Следственного комитета РФ
16 декабря, 18:20
В Подмосковье нашли обезглавленного мужчину без кистей рук
"По версии следствия, в декабре 2019 года в квартире дома по улице Челюскинцев подозреваемый в ходе ссоры нанес удар деревянным предметом по голове своей теще. От полученных телесных повреждений 96-летняя потерпевшая скончалась. После этого подозреваемый расчленил тело погибшей, сложил останки по пакетам и спрятал их в различных местах в Балахне. Один из этих пакетов и был обнаружен жительницей города возле асфальтобетонного завода", - говорится в сообщении регионального СУСК.
Отмечается, что подозреваемый сознался в содеянном. Следователями СК обнаружены другие части тела погибшей пенсионерки. В ближайшее время подозреваемому будет предъявлено обвинение и избрана мера пресечения.
0252152
Обсудить 0
Следственный комитет РФНижегородская областьБалахнаПроисшествия
Рекомендуем
Автомобиль Следственного комитета РФ
СК начал проверку после ЧП с самолетом в кировском аэропорту
Полицейский автомобиль
На Камчатке муж задушил жену через десять дней после свадьбы
Президент РФ Владимир Путин проводит встречу с представителями общественности по вопросам развития сельского хозяйства и сельских территорий в поселке Энем
Путин пошутил о влиянии улиток на рождаемость
Автомобили полиции Германии
Пропавшего в 2017 году немецкого подростка нашли запертым в чулане
Строительство газопровода Северный поток — 2
Оператор "Северного потока — 2" прокомментировал санкции США
Сотрудник полиции
В Апатитах подравшиеся с полицией подростки "искали приключений"
Президент РФ Владимир Путин во время поездки на рельсовом автобусе, который отправился по железной дороге Крымского моста
На Украине отреагировали на запуск поездов по Крымскому мосту
Операция по имплантации сердечного клапана в Научном центре сердечно-сосудистой хирургии им. А.Н. Бакулева
В центре Бакулева прокомментировали данные о неэтичных фото персонала
Молоток судьи
На Урале суд оправдал мужчину, выбросившего младенца из окна
Президент РФ Владимир Путин проводит встречу с представителями общественности по вопросам развития сельского хозяйства и сельских территорий в поселке Энем
Путин объяснил, почему в Чечне было много бандформирований
Гитанас Науседа
Президент Литвы обвинил Россию в стремлении переписать историю
Президент РФ Владимир Путин проводит встречу с представителями общественности по вопросам развития сельского хозяйства и сельских территорий в поселке Энем
Путин подискутировал с фермером-сыроваром о древлянах
Эмблема на форме сотрудника полиции
Источник: в Москве мужчина ударил ножом сотрудника ГП за замечание
Автомобиль Следственного комитета РФ
Жителя Саратовской области осудили за убийство 20-летней давности
Премьер-министр Борис Джонсон
Борис Джонсон признался, что ошибался в отношении России
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
08:38В Китае хотят в 2020 году покрыть сетью 5G города окружного значения
08:35Телеведущая Лера Кудрявцева перенесла срочную операцию
08:35"Мои документы" назвали самые популярные у москвичей услуги
08:31Авария на Троицком водопроводе оставила без воды 160 тысяч человек
08:31Роскачество проверило китайские фейеверки
08:30В дирекции ФЦП рассказали о распределении финансирования Крыма
08:25В Нью-Дели задержали почти 140 человек за участие в акциях протеста
08:22Украинская община заявила, что Крымский мост стал уроком Киеву
08:17Крымский мост вошел в числе 280 завершенных объектов ФЦП
08:16Новая Зеландия приостановила поиск пропавших после извержения вулкана
08:15В Крыму ответили на претензии Евросоюза из-за Крымского моста
08:13Климатолог ответил на сравнение погоды в Москве с "пушкинской"
08:13Российские астрофизики выдвинули новую теорию "темной энергии"
07:57Финал "Голоса" пройдет в прямом эфире Первого канала 1 января
07:50ОАК подтвердила крушение Су-57 в Хабаровском крае, летчик жив
07:48Метеоспутник "Метеор-М" 2-2 столкнулся с микрометеоритом
07:28В Индонезии 24 человека погибли при падении автобуса в ущелье
07:22СМИ: президента Бразилии доставили в больницу после неудачного падения
07:19Стали известны основные версии крушения Т-50 в Хабаровском крае
07:15Власти Хабаровского края работают над спасением "Амурстали"
Лента новостейМолния