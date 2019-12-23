Круглый стол о перспективах взаимодействия России и Таджикистана

Участники:
- генеральный директор Центра изучения перспектив интеграции Сергей РЕКЕДА;
- в.н.с. Института экономики РАН Зарина ДАДАБАЕВА;
- председатель Ассоциации аналитиков и экспертов "Изыскания Срединной Азии" Сергей МАСАУЛОВ;
- руководитель отдела экономики Института стран СНГ, в.н.с. Института экономики РАН Аза МИГРАНЯН;
- руководитель молодежного крыла Международной ассоциации исламского бизнеса Альберт КАМИЛЬЯНОВ;
- предприниматель Рахимбек РАШИДБЕКОВ (г. Хорог, Республика Таджикистан).
Модератор – директор Информационно-аналитического центра МГУ им. М.В. Ломоносова Дарья ЧИЖОВА.
Постоянный приток инвестиций – фактор стабильного и успешного развития любой страны. Таджикистан обладает серьезным гидроэлектроэнергетическим потенциалом, большими запасами минеральных ресурсов и редкоземельных металлов. Важную роль в развитии страны играет и стратегическое расположение Горно-Бадахшанской автономной области – близость к большим рынкам Пакистана и Индии, транспортные сети "Китай – страны Центральной Азии".
В 2019 году в Таджикистане был реализован проект "Деловая Евразия". Его задачей стала помощь молодым предпринимателям региона. Что еще делается для развития молодежных предпринимательских проектов? Каковы перспективы взаимодействия с Российской Федерацией?
Аккредитация по e-mail: accreditation@rian.ru
Вход только для представителей СМИ по предъявлении паспорта и пресс-карты, подтверждающей принадлежность журналиста к СМИ, от которого он аккредитован.
ММПЦ МИА "Россия сегодня" оставляет за собой право отказа в аккредитации без объяснения причин.
Отправьте заявку на accreditation@rian.ru для подписки на e-mail рассылку анонсов пресс-центра МИА "Россия сегодня".
- генеральный директор Центра изучения перспектив интеграции Сергей РЕКЕДА;
- в.н.с. Института экономики РАН Зарина ДАДАБАЕВА;
- председатель Ассоциации аналитиков и экспертов "Изыскания Срединной Азии" Сергей МАСАУЛОВ;
- руководитель отдела экономики Института стран СНГ, в.н.с. Института экономики РАН Аза МИГРАНЯН;
- руководитель молодежного крыла Международной ассоциации исламского бизнеса Альберт КАМИЛЬЯНОВ;
- предприниматель Рахимбек РАШИДБЕКОВ (г. Хорог, Республика Таджикистан).
Модератор – директор Информационно-аналитического центра МГУ им. М.В. Ломоносова Дарья ЧИЖОВА.
Постоянный приток инвестиций – фактор стабильного и успешного развития любой страны. Таджикистан обладает серьезным гидроэлектроэнергетическим потенциалом, большими запасами минеральных ресурсов и редкоземельных металлов. Важную роль в развитии страны играет и стратегическое расположение Горно-Бадахшанской автономной области – близость к большим рынкам Пакистана и Индии, транспортные сети "Китай – страны Центральной Азии".
В 2019 году в Таджикистане был реализован проект "Деловая Евразия". Его задачей стала помощь молодым предпринимателям региона. Что еще делается для развития молодежных предпринимательских проектов? Каковы перспективы взаимодействия с Российской Федерацией?
Аккредитация по e-mail: accreditation@rian.ru
Вход только для представителей СМИ по предъявлении паспорта и пресс-карты, подтверждающей принадлежность журналиста к СМИ, от которого он аккредитован.
ММПЦ МИА "Россия сегодня" оставляет за собой право отказа в аккредитации без объяснения причин.
Отправьте заявку на accreditation@rian.ru для подписки на e-mail рассылку анонсов пресс-центра МИА "Россия сегодня".
Адрес: Москва, Зубовский бульвар, 4, ММПЦ, Малый зал.
Схема проезда: http://pressmia.ru/docs/about/contacts.html Более подробная информация об изменениях и дополнениях на сайте пресс-центра: http://pressmia.ru/