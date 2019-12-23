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Круглый стол о перспективах взаимодействия России и Таджикистана
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РИА Новости

Круглый стол о перспективах взаимодействия России и Таджикистана

17:10 23.12.2019 (обновлено: 17:13 23.12.2019)
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25 декабря в 13:00 в Международном мультимедийном пресс-центре МИА "Россия сегодня" пройдет круглый стол на тему: "Россия – Таджикистан: молодежь, инвестиции, развитие территории. Памирское измерение".
Участники:
- генеральный директор Центра изучения перспектив интеграции Сергей РЕКЕДА;
- в.н.с. Института экономики РАН Зарина ДАДАБАЕВА;
- председатель Ассоциации аналитиков и экспертов "Изыскания Срединной Азии" Сергей МАСАУЛОВ;
- руководитель отдела экономики Института стран СНГ, в.н.с. Института экономики РАН Аза МИГРАНЯН;
- руководитель молодежного крыла Международной ассоциации исламского бизнеса Альберт КАМИЛЬЯНОВ;
- предприниматель Рахимбек РАШИДБЕКОВ (г. Хорог, Республика Таджикистан).

Модератор – директор Информационно-аналитического центра МГУ им. М.В. Ломоносова Дарья ЧИЖОВА.

Постоянный приток инвестиций – фактор стабильного и успешного развития любой страны. Таджикистан обладает серьезным гидроэлектроэнергетическим потенциалом, большими запасами минеральных ресурсов и редкоземельных металлов. Важную роль в развитии страны играет и стратегическое расположение Горно-Бадахшанской автономной области – близость к большим рынкам Пакистана и Индии, транспортные сети "Китай – страны Центральной Азии".
В 2019 году в Таджикистане был реализован проект "Деловая Евразия". Его задачей стала помощь молодым предпринимателям региона. Что еще делается для развития молодежных предпринимательских проектов? Каковы перспективы взаимодействия с Российской Федерацией?

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