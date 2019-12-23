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Жириновский прокомментировал идею внесения поправок в Конституцию
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РИА Новости

Жириновский прокомментировал идею внесения поправок в Конституцию

16:56 23.12.2019
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© РИА Новости / Алексей Никольский / Перейти в фотобанкЛидер ЛДПР Владимир Жириновский во время встречи с президентом РФ Владимиром Путиным по случаю 30-летия ЛДПР
Лидер ЛДПР Владимир Жириновский во время встречи с президентом РФ Владимиром Путиным по случаю 30-летия ЛДПР
© РИА Новости / Алексей Никольский
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МОСКВА, 23 дек - РИА Новости. Лидер ЛДПР Владимир Жириновский не исключил, что в своем послании к Федеральному Собранию президент РФ Владимир Путин может затронуть вопрос внесения поправок в Конституцию.
На прошлой неделе в ходе большой пресс-конференции Путин, отвечая на вопрос РИА Новости, заявил, что в Конституции России о президентских сроках можно отменить оговорку "подряд". Согласно части 3 статьи 81 Конституции РФ одно и то же лицо не может занимать должность президента Российской Федерации более двух сроков подряд.
В понедельник пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков заявил, что Путин обратится с посланием к Федеральному собранию 15 января.
"Обычно в своем Послании глава государства обозначает стратегический курс развития страны. Отчасти он это уже сделал во время пресс-конференции, когда допустил внесение изменений в Конституцию. Он предложил убрать слово "подряд" из статьи о количестве президентских сроков. Это важнейшее концептуальное изменение. Мы в ЛДПР полностью его разделяем, но у нас есть и другие идеи, чем улучшить главный закон страны. Возможно, наши взгляды и в чем-то совпадут с видением главы государства, и что-то из этого он озвучит в январе", - сказал Жириновский РИА Новости.
Он напомнил, что ЛДПР считает необходимым отметить в Конституции роль русского народа. "Сейчас в преамбуле к Конституции написано "Мы, многонациональный народ РФ…". Наш вариант – "Мы, русский и другие народы России…". Так мы никого не принижаем, но все же выделяем самый большой народ страны. Ведь именно на русских выпали все основные тяготы и свершения, с этим никто не поспорит", - считает лидер ЛДПР.
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Кроме того, по мнению Жириновского, в составе России не должно быть республик, что делает эти территории фактически государствами внутри РФ. "Это мина замедленного действия, которая уже разрушила СССР. Ведь именно по национальным границам он распался. Мы можем укрупнить регионы, объединив соседние, чтобы осталось 40 губерний по 3-4 миллиона человек, и ввести только одно название для руководителей – губернаторы", - сказал политик.
Также, считает парламентарий, нужно прописать в Конституции, что все недра принадлежат государству, убрать запрет на государственную идеологию, приоритет международного права над национальным и передать Госдуме право утверждать состав правительства.
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ЛДПРГосдума РФФедеральное собрание РФВладимир ПутинВладимир ЖириновскийРоссияПолитика
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