В ЕР просят не вырубать деревья на Аллее Славы в Подмосковье

МОСКВА, 23 дек - РИА Новости. Члены партии "Единая Россия" просят губернатора Московской области Андрея Воробьева и региональную прокуратуру приостановить вырубку деревьев на аллее Славы героев 1812 года в поселке Ильинское, заявил депутат Госдумы Александр Хинштейн. Советник губернатора Александр Коган сказал, что срубили два опасных гнилых дерева.

Ранее СМИ сообщили, что в подмосковном поселке Ильинское начали вырубать деревья на Аллее Славы героев 1812 года. Причиной стал возраст насаждений.

"Я переговорил с губернатором Московской области Андреем Воробьевым, который пообещал лично разобраться в случившемся. Если изложенное в сообщении соответствует действительности, то, безусловно, эта вырубка должна быть приостановлена. Кроме этого, должностные лица должны понести за это ответственность", - приводит пресс-служба партии слова Хинштейна.

Он также сообщил, что в ЕР попросили областную прокуратуру проверить законность вырубки.

Первый замсекретаря областного отделения ЕР, советник губернатора Александр Коган сообщил, что эти работы проводят федеральные структуры в рамках вверенных им автомобильных дорог. Речь идёт о компаниях "Центравтомагистраль" (заказчик) и "Мостотрест-Сервис" (исполнитель), которые ведут работы по предупреждению аварийных ситуаций на дороге.