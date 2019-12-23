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Новости Подмосковья
2019-12-23T23:49+0300
https://ria.ru/20191223/1562732966.html
В ЕР просят не вырубать деревья на Аллее Славы в Подмосковье
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РИА Новости

В ЕР просят не вырубать деревья на Аллее Славы в Подмосковье

16:48 23.12.2019 (обновлено: 23:49 23.12.2019)
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© РИА Новости / Анар МовсумовАлександр Хинштейн
Александр Хинштейн
© РИА Новости / Анар Мовсумов
Александр Хинштейн. Архивное фото
МОСКВА, 23 дек - РИА Новости. Члены партии "Единая Россия" просят губернатора Московской области Андрея Воробьева и региональную прокуратуру приостановить вырубку деревьев на аллее Славы героев 1812 года в поселке Ильинское, заявил депутат Госдумы Александр Хинштейн. Советник губернатора Александр Коган сказал, что срубили два опасных гнилых дерева.
Ранее СМИ сообщили, что в подмосковном поселке Ильинское начали вырубать деревья на Аллее Славы героев 1812 года. Причиной стал возраст насаждений.
"Я переговорил с губернатором Московской области Андреем Воробьевым, который пообещал лично разобраться в случившемся. Если изложенное в сообщении соответствует действительности, то, безусловно, эта вырубка должна быть приостановлена. Кроме этого, должностные лица должны понести за это ответственность", - приводит пресс-служба партии слова Хинштейна.
Он также сообщил, что в ЕР попросили областную прокуратуру проверить законность вырубки.
Первый замсекретаря областного отделения ЕР, советник губернатора Александр Коган сообщил, что эти работы проводят федеральные структуры в рамках вверенных им автомобильных дорог. Речь идёт о компаниях "Центравтомагистраль" (заказчик) и "Мостотрест-Сервис" (исполнитель), которые ведут работы по предупреждению аварийных ситуаций на дороге.
"У них есть акт обследования сухостойных деревьев, подлежащих вырубке и расположенных на полосе отвода Ильинского шоссе. Сегодня были удалены два дерева, по спилу которых заметна ствольная гниль, они представляли угрозу для людей и имущества людей. В принципе, на наш взгляд, все работы проводятся правомерно, но лучше задать вопросы прокуратуре, которые смогут проверить федеральную структуру на правомерность их действий", - добавил он.
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Новости ПодмосковьяГосдума РФЕдиная РоссияАлександр ХинштейнАндрей ВоробьевМоскваОбщество
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