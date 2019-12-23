Итальянские благотворители сделали подарки детям в Донбассе

Граффити, символизирующее погибших детей за время конфликта на Донбассе, на стене разрушенного аэропорта Донецка

РИМ, 23 дек – РИА Новости, Александр Логунов. Итальянская благотворительная ассоциация "Помогите нам спасти детей" (Aiutateci a Salvare i Bambini) собрала средства и сделала подарки 900 детям, пострадавшим в результате военного конфликта в Донбассе , рассказал РИА Новости ее президент Эннио Бордато.

"Эти подарки представляют собой либо упаковки с фруктами и сладостями, либо игрушки, либо все вместе. Это решали волонтеры на месте. Например, в Донецке через местный церковный приход мы дарили корзины с продуктами, медикаментами и предметами для дома", - заявил Бордато.

По его словам, сбор средств на то, чтобы к детям Донбасса "пришел Дед Мороз с подарками", продолжался два месяца, с ноября.

В Ровеньках Луганской области подарки получили воспитанники местного детского сада и интерната для детей с ограниченными возможностями. Также помощь распределена в донецких кварталах Старобережный и Октябрьский, в луганском селе Глубокое и детсаду донецкого села Александровка, уточнили в организации.

"Благодаря итальянской солидарности в шестое с начала войны Рождество многие дети станут менее одиноки. И на пару мгновений снова будут счастливыми", - заявляет благотворительная организация.