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Итальянские благотворители сделали подарки детям в Донбассе
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РИА Новости

Итальянские благотворители сделали подарки детям в Донбассе

16:15 23.12.2019
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© РИА Новости / Сергей Аверин / Перейти в фотобанкГраффити, символизирующее погибших детей за время конфликта на Донбассе, на стене разрушенного аэропорта Донецка
Граффити, символизирующее погибших детей за время конфликта на Донбассе, на стене разрушенного аэропорта Донецка
© РИА Новости / Сергей Аверин
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РИМ, 23 дек – РИА Новости, Александр Логунов. Итальянская благотворительная ассоциация "Помогите нам спасти детей" (Aiutateci a Salvare i Bambini) собрала средства и сделала подарки 900 детям, пострадавшим в результате военного конфликта в Донбассе, рассказал РИА Новости ее президент Эннио Бордато.
"Эти подарки представляют собой либо упаковки с фруктами и сладостями, либо игрушки, либо все вместе. Это решали волонтеры на месте. Например, в Донецке через местный церковный приход мы дарили корзины с продуктами, медикаментами и предметами для дома", - заявил Бордато.
По его словам, сбор средств на то, чтобы к детям Донбасса "пришел Дед Мороз с подарками", продолжался два месяца, с ноября.
В Ровеньках Луганской области подарки получили воспитанники местного детского сада и интерната для детей с ограниченными возможностями. Также помощь распределена в донецких кварталах Старобережный и Октябрьский, в луганском селе Глубокое и детсаду донецкого села Александровка, уточнили в организации.
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"Благодаря итальянской солидарности в шестое с начала войны Рождество многие дети станут менее одиноки. И на пару мгновений снова будут счастливыми", - заявляет благотворительная организация.
Благотворительная ассоциация была основана в 2001 году для помощи детям, которые находятся в трудном положении в России и на территории стран с русскоязычным населением. Штаб-квартира ассоциации находится в городе Роверето (провинция Тренто). Первыми, кому помогли итальянские благотворители, стали дети Беслана, за свою работу Бордато был удостоен почетного гражданства осетинского города.
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