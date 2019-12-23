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Новости Подмосковья
2019-12-23T16:11+0300
https://ria.ru/20191223/1562730659.html
Почти на 7% увеличилась средняя зарплата в Московской области
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РИА Новости

Почти на 7% увеличилась средняя зарплата в Московской области

16:11 23.12.2019
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© РИА Новости / Владимир Трефилов / Перейти в фотобанкДенежные купюры и монеты России
Денежные купюры и монеты России
© РИА Новости / Владимир Трефилов
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МОСКВА, 23 дек — РИА Новости. В Подмосковье на 6,8% увеличился средний размер заработной платы. Такой показатель был зафиксирован в период с января по октябрь 2019 года. Об этом сообщил телеканал "360" со ссылкой на пресс-службу министерства экономики и финансов региона.
Среднемесячная номинальная начисленная зарплата в период с января по октябрь 2019 года составляла 54 тысячи рублей. По словам министра экономики и финансов Московской области Елены Мухтияровой, ежегодно в регионе создается около 60 тысяч рабочих мест.
"Растущая экономика позволяет нам вкладывать в развитие социальной инфраструктуры. Нам важно не просто полностью обеспечить население социальными услугами, но и предоставить качественные услуги", – подчеркнула Елена Мухтиярова.
Она также отметила, что в Подмосковье растут объемы инвестиций. С января по октябрь 2019 года в экономику Московской области было вложено 659 миллиардов рублей, а темп прироста составил 13,1%.
"В нашем регионе делается очень многое, для того чтобы инвесторам было удобно и выгодно начинать и развивать свой бизнес. В Подмосковье действует целый комплекс мер поддержки бизнеса. Налоговыми льготами могут воспользоваться резиденты особых экономических зон, а также организации, вкладывающие средства в модернизацию или новое строительство", – подчеркнула министр.
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Новости ПодмосковьяМосковская область
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