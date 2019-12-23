Почти на 7% увеличилась средняя зарплата в Московской области

МОСКВА, 23 дек — РИА Новости. В Подмосковье на 6,8% увеличился средний размер заработной платы. Такой показатель был зафиксирован в период с января по октябрь 2019 года. Об этом сообщил телеканал В Подмосковье на 6,8% увеличился средний размер заработной платы. Такой показатель был зафиксирован в период с января по октябрь 2019 года. Об этом сообщил телеканал "360" со ссылкой на пресс-службу министерства экономики и финансов региона.

Среднемесячная номинальная начисленная зарплата в период с января по октябрь 2019 года составляла 54 тысячи рублей. По словам министра экономики и финансов Московской области Елены Мухтияровой, ежегодно в регионе создается около 60 тысяч рабочих мест.

"Растущая экономика позволяет нам вкладывать в развитие социальной инфраструктуры. Нам важно не просто полностью обеспечить население социальными услугами, но и предоставить качественные услуги", – подчеркнула Елена Мухтиярова.

Она также отметила, что в Подмосковье растут объемы инвестиций. С января по октябрь 2019 года в экономику Московской области было вложено 659 миллиардов рублей, а темп прироста составил 13,1%.