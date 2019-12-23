Путин встретится с руководством Госдумы и Совета Федерации 24 декабря

МОСКВА, 23 дек - РИА Новости. Президент России Владимир Путин 24 декабря на встрече с руководством палат парламента определит приоритеты развития и совершенствования законодательства на следующий год, сообщает пресс-служба Кремля.
"Глава государства проведет традиционную встречу с руководством Государственной Думы и Совета Федерации. Будут подведены итоги деятельности парламентариев в 2019 году и определены приоритеты развития и совершенствования законодательства на следующий год", - говорится в сообщении.