Выставка "рисующего джазмена" Игната Кравцова проходит в Москве

Посетители на фоне работ Игната Кравцова на выставке Faces в галерее Who I Am

© предоставила пресс-служба организатора Посетители на фоне работ Игната Кравцова на выставке Faces в галерее Who I Am

МОСКВА, 23 дек – РИА Новости. Персональная выставка работ "рисующего джазмена" Игната Кравцова Faces проходит в московской галерее Who I Am , сообщает пресс-служба организатора.

"Живопись дает возможность визуализировать свое виденье мира, личности, красок и форм...", - поясняет Кравцов.

Музыкант в своих портретах "раскрывает глубину личности через призму синтеза форм и искусств", - говорится в пресс-релизе.

Игнат Кравцов работает вместе со своим шестилетним сыном Роланом. Они ищут новые формы и образы.

© предоставлена пресс-службой организатора Игнат Кравцов на фоне своих работ в галерее Who I Am на выставке Faces 1 из 4 Игнат Кравцов на фоне своих работ в галерее Who I Am на выставке Faces © предоставлена пресс-службой организатора © предоставлена пресс-службой организатора Игнат Кравцов с посетителями выставки Faces в галерее Who I am 2 из 4 Игнат Кравцов с посетителями выставки Faces в галерее Who I am © предоставлена пресс-службой организатора © предоставлена пресс-службой организатора Музыкант Антон Беляев с женой Юлией на выставке Faces Игната Кравцова в галерее Who I Am 3 из 4 Музыкант Антон Беляев с женой Юлией на выставке Faces Игната Кравцова в галерее Who I Am © предоставлена пресс-службой организатора © предоставлена пресс-службой организатора Посетители на выставке Faces Игната Кравцова в галерее Who I Am 4 из 4 Посетители на выставке Faces Игната Кравцова в галерее Who I Am © предоставлена пресс-службой организатора 1 из 4 Игнат Кравцов на фоне своих работ в галерее Who I Am на выставке Faces © предоставлена пресс-службой организатора 2 из 4 Игнат Кравцов с посетителями выставки Faces в галерее Who I am © предоставлена пресс-службой организатора 3 из 4 Музыкант Антон Беляев с женой Юлией на выставке Faces Игната Кравцова в галерее Who I Am © предоставлена пресс-службой организатора 4 из 4 Посетители на выставке Faces Игната Кравцова в галерее Who I Am © предоставлена пресс-службой организатора

На картинах Игната в первую очередь, те, кто работают на стыке искусств, например, Виктор Цой, Дэвид Боуи и Дэвид Линч.

Игнат Кравцов - композитор, джазовый музыкант, барабанщик и художник. Он родился в творческой семье, его мама художник, а папа музыкант.