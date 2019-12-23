Выставка "рисующего джазмена" Игната Кравцова проходит в Москве

МОСКВА, 23 дек – РИА Новости. Персональная выставка работ "рисующего джазмена" Игната Кравцова Faces проходит в московской галерее Who I Am , сообщает пресс-служба организатора.
"Живопись дает возможность визуализировать свое виденье мира, личности, красок и форм...", - поясняет Кравцов.
Музыкант в своих портретах "раскрывает глубину личности через призму синтеза форм и искусств", - говорится в пресс-релизе.
Игнат Кравцов работает вместе со своим шестилетним сыном Роланом. Они ищут новые формы и образы.
© предоставлена пресс-службой организатораИгнат Кравцов на фоне своих работ в галерее Who I Am на выставке Faces
1 из 4
Игнат Кравцов на фоне своих работ в галерее Who I Am на выставке Faces
© предоставлена пресс-службой организатора
© предоставлена пресс-службой организатора
Игнат Кравцов с посетителями выставки Faces в галерее Who I am
2 из 4
Игнат Кравцов с посетителями выставки Faces в галерее Who I am
© предоставлена пресс-службой организатора
© предоставлена пресс-службой организатора
Музыкант Антон Беляев с женой Юлией на выставке Faces Игната Кравцова в галерее Who I Am
3 из 4
Музыкант Антон Беляев с женой Юлией на выставке Faces Игната Кравцова в галерее Who I Am
© предоставлена пресс-службой организатора
© предоставлена пресс-службой организатораПосетители на выставке Faces Игната Кравцова в галерее Who I Am
4 из 4
Посетители на выставке Faces Игната Кравцова в галерее Who I Am
© предоставлена пресс-службой организатора
1 из 4
Игнат Кравцов на фоне своих работ в галерее Who I Am на выставке Faces
© предоставлена пресс-службой организатора
2 из 4
Игнат Кравцов с посетителями выставки Faces в галерее Who I am
© предоставлена пресс-службой организатора
3 из 4
Музыкант Антон Беляев с женой Юлией на выставке Faces Игната Кравцова в галерее Who I Am
© предоставлена пресс-службой организатора
4 из 4
Посетители на выставке Faces Игната Кравцова в галерее Who I Am
© предоставлена пресс-службой организатора
На картинах Игната в первую очередь, те, кто работают на стыке искусств, например, Виктор Цой, Дэвид Боуи и Дэвид Линч.
Игнат Кравцов - композитор, джазовый музыкант, барабанщик и художник. Он родился в творческой семье, его мама художник, а папа музыкант.
Выставка продлится до 20 января 2020 года.