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Культура
2019-12-23T17:23+0300
https://ria.ru/20191223/1562727695.html
Выставка "рисующего джазмена" Игната Кравцова проходит в Москве
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РИА Новости

Выставка "рисующего джазмена" Игната Кравцова проходит в Москве

17:23 23.12.2019
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© предоставила пресс-служба организатораПосетители на фоне работ Игната Кравцова на выставке Faces в галерее Who I Am
Посетители на фоне работ Игната Кравцова на выставке Faces в галерее Who I Am
© предоставила пресс-служба организатора
МОСКВА, 23 дек – РИА Новости. Персональная выставка работ "рисующего джазмена" Игната Кравцова Faces проходит в московской галерее Who I Am , сообщает пресс-служба организатора.
"Живопись дает возможность визуализировать свое виденье мира, личности, красок и форм...", - поясняет Кравцов.
Музыкант в своих портретах "раскрывает глубину личности через призму синтеза форм и искусств", - говорится в пресс-релизе.
Игнат Кравцов работает вместе со своим шестилетним сыном Роланом. Они ищут новые формы и образы.
© предоставлена пресс-службой организатораИгнат Кравцов на фоне своих работ в галерее Who I Am на выставке Faces
Игнат Кравцов на фоне своих работ в галерее Who I Am на выставке Faces
1 из 4
Игнат Кравцов на фоне своих работ в галерее Who I Am на выставке Faces
© предоставлена пресс-службой организатора
© предоставлена пресс-службой организатора

Игнат Кравцов с посетителями выставки Faces в галерее Who I am

Игнат Кравцов с посетителями своей персональной выставки Faces в галерее Who I am
2 из 4

Игнат Кравцов с посетителями выставки Faces в галерее Who I am

© предоставлена пресс-службой организатора
© предоставлена пресс-службой организатора

Музыкант Антон Беляев с женой Юлией на выставке Faces Игната Кравцова в галерее Who I Am

Музыкант Антон Беляев с женой Юлией на персональной выставке Faces Игната Кравцова в галерее Who I Am
3 из 4

Музыкант Антон Беляев с женой Юлией на выставке Faces Игната Кравцова в галерее Who I Am

© предоставлена пресс-службой организатора
© предоставлена пресс-службой организатораПосетители на выставке Faces Игната Кравцова в галерее Who I Am
Посетители на выставке Faces Игната Кравцова в галерее Who I Am
4 из 4
Посетители на выставке Faces Игната Кравцова в галерее Who I Am
© предоставлена пресс-службой организатора
1 из 4
Игнат Кравцов на фоне своих работ в галерее Who I Am на выставке Faces
© предоставлена пресс-службой организатора
2 из 4

Игнат Кравцов с посетителями выставки Faces в галерее Who I am

© предоставлена пресс-службой организатора
3 из 4

Музыкант Антон Беляев с женой Юлией на выставке Faces Игната Кравцова в галерее Who I Am

© предоставлена пресс-службой организатора
4 из 4
Посетители на выставке Faces Игната Кравцова в галерее Who I Am
© предоставлена пресс-службой организатора
На картинах Игната в первую очередь, те, кто работают на стыке искусств, например, Виктор Цой, Дэвид Боуи и Дэвид Линч.
Игнат Кравцов - композитор, джазовый музыкант, барабанщик и художник. Он родился в творческой семье, его мама художник, а папа музыкант.
Выставка продлится до 20 января 2020 года.
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