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Карачаево-Черкесская Республика
2019-12-23T14:49+0300
https://ria.ru/20191223/1562726550.html
Темрезов: в КЧР будут активно развивать малую гидроэнергетику
https://cdn24.img.ria.ru/images/155571/03/1555710303_0:313:1080:921_1036x0_80_0_0_b0dc1c84db3d4ff02212a6cc9abc2f3a.jpg
РИА Новости

Темрезов: в КЧР будут активно развивать малую гидроэнергетику

14:49 23.12.2019
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© Фото предоставлено пресс-службой главы и правительства КЧРВ КЧР началось строительство двух малых ГЭС на реке Кубань
В КЧР началось строительство двух малых ГЭС на реке Кубань
© Фото предоставлено пресс-службой главы и правительства КЧР
ЧЕРКЕССК, 23 дек – РИА Новости. Власти Карачаево-Черкесии намерены активно развивать малую гидроэнергетику.
"На сегодняшний день доля собственной генерации республики составляет 50 процентов. В настоящее время в республике идет строительство двух малых ГЭС на реке Кубань, в следующем году в эксплуатацию будет сдана Усть-Джегутинская малая ГЭС. В Карачаево-Черкесии разведаны более 30 створов рек, где мы будем развивать малую гидроэнергетику", - сказал глава республики Рашид Темрезов.
Он отметил, что Карачаево-Черкесский филиал "РусГидро" ведет масштабную работу по развитию собственной генерации Карачаево-Черкесии.
Он также отметил, что ПАО "РусГидро" является социально ответственным предприятием на территории Карачаево-Черкесской Республики, принимающим активное участие в жизни региона. В частности, "Русгидро" приняло решение о водоснабжении ряда населенных пунктов республики.
"Важным шагом стало и открытие на базе Северо-Кавказской государственной академии энергокласса ПАО "РусГидро", где обучаются дети, которые планируют связать свою жизнь с гидроэнергетикой", - сказал Темрезов.
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Карачаево-Черкесская РеспубликаРусГидроРашид Темрезов
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