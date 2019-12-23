Темрезов: в КЧР будут активно развивать малую гидроэнергетику

ЧЕРКЕССК, 23 дек – РИА Новости. Власти Карачаево-Черкесии намерены активно развивать малую гидроэнергетику.
"На сегодняшний день доля собственной генерации республики составляет 50 процентов. В настоящее время в республике идет строительство двух малых ГЭС на реке Кубань, в следующем году в эксплуатацию будет сдана Усть-Джегутинская малая ГЭС. В Карачаево-Черкесии разведаны более 30 створов рек, где мы будем развивать малую гидроэнергетику", - сказал глава республики Рашид Темрезов.
Он отметил, что Карачаево-Черкесский филиал "РусГидро" ведет масштабную работу по развитию собственной генерации Карачаево-Черкесии.
Он также отметил, что ПАО "РусГидро" является социально ответственным предприятием на территории Карачаево-Черкесской Республики, принимающим активное участие в жизни региона. В частности, "Русгидро" приняло решение о водоснабжении ряда населенных пунктов республики.
"Важным шагом стало и открытие на базе Северо-Кавказской государственной академии энергокласса ПАО "РусГидро", где обучаются дети, которые планируют связать свою жизнь с гидроэнергетикой", - сказал Темрезов.