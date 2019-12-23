Темрезов: в КЧР будут активно развивать малую гидроэнергетику

Он также отметил, что ПАО "РусГидро" является социально ответственным предприятием на территории Карачаево-Черкесской Республики, принимающим активное участие в жизни региона. В частности, "Русгидро" приняло решение о водоснабжении ряда населенных пунктов республики.

"Важным шагом стало и открытие на базе Северо-Кавказской государственной академии энергокласса ПАО "РусГидро", где обучаются дети, которые планируют связать свою жизнь с гидроэнергетикой", - сказал Темрезов.