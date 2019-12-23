Кремлевскую елку посетят 32 школьника из КЧР

Новогоднее дерево украшают более двух тысяч игрушек, 170 светящихся шаров и 1,8 тысячи метров гирлянды.
Новогоднее дерево украшают более двух тысяч игрушек, 170 светящихся шаров и 1,8 тысячи метров гирлянды.
Матрешки, калачи, петушки — чего здесь только нет.
Матрешки, калачи, петушки — чего здесь только нет.
Убранство елки на Соборной площади — необычное.
Всероссийская елка в Кремле отмечает 20-летний юбилей.
Всероссийская елка в Кремле отмечает 20-летний юбилей.
Дерево нарядили лучшими игрушками, собранными за эти два десятилетия.
Дерево нарядили лучшими игрушками, собранными за эти два десятилетия.
Организаторы решили, что елка для детей должна быть выполнена самими ребятами.
Организаторы решили, что елка для детей должна быть выполнена самими ребятами.
Дети из WorldSkills сделали баннер, украшающий дерево, и светящиеся игрушки.
Дети из WorldSkills сделали баннер, украшающий дерево, и светящиеся игрушки.
Юные дизайнеры придумали, как объединить разные стили.
Юные дизайнеры придумали, как объединить разные стили.
Новогодняя елка простоит на Соборной площади Кремля до середины января.
Новогодняя елка простоит на Соборной площади Кремля до середины января.
Новогоднее дерево украшают более двух тысяч игрушек, 170 светящихся шаров и 1,8 тысячи метров гирлянды.
Матрешки, калачи, петушки — чего здесь только нет.
Убранство елки на Соборной площади — необычное.
Всероссийская елка в Кремле отмечает 20-летний юбилей.
Дерево нарядили лучшими игрушками, собранными за эти два десятилетия.
Организаторы решили, что елка для детей должна быть выполнена самими ребятами.
Дети из WorldSkills сделали баннер, украшающий дерево, и светящиеся игрушки.
Юные дизайнеры придумали, как объединить разные стили.
Новогодняя елка простоит на Соборной площади Кремля до середины января.