Кремлевскую елку посетят 32 школьника из КЧР

В Москву для участия в общероссийской новогодней елке в государственном Кремлевском Дворце 25 декабря отправились 32 ребенка из КЧР - отличники, победители республиканских, всероссийских и международных конкурсов, дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей.