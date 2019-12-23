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Теплоснабжение
2019-12-23T14:34+0300
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"РЭП Холдинг" перешел под контроль ГЭХа, сделка по покупке завершена
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РИА Новости

"РЭП Холдинг" перешел под контроль ГЭХа, сделка по покупке завершена

14:34 23.12.2019
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© РИА Новости / Рамиль Ситдиков / Перейти в фотобанкАкционеры перед началом годового собрания акционеров компании "Газпром"
Акционеры перед началом годового собрания акционеров компании Газпром
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
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МОСКВА, 23 дек - РИА Новости. Структура Газпромбанка завершила продажу производящего энергооборудование "РЭП Холдинга", актив перешел "Газпром энергохолдингу" (ГЭХ), говорится в сообщениях банка и энергокомпании.
"При участии ООО "ГПБ Развитие активов", входящего в Газпромбанк, 100% уставного капитала АО "РЭП Холдинг" перешли под контроль компаний группы "Газпром энергохолдинг", - говорится в сообщении банка.

"В контур приобретаемых активов также входят ЗАО "Невский завод" (100%) и ООО "Электропульт-Система" (51%). По соглашению сторон АО "Завод Электропульт" не входит в периметр сделки и остается под контролем прежних акционеров", - уточняется в сообщении ГЭХа.

"На площадках "РЭП Холдинга" - надежного многолетнего партнера "Газпрома" - мы будем осуществлять развитие производства оборудования как для газотранспортных систем, так и для использования на электроэнергетических предприятиях, что позволит получить синергетический эффект, в том числе за счет повышения эффективности взаимодействия изготовителя и заказчика и мер по дальнейшей локализации производства", - отметил гендиректор "Газпром энергохолдинга" Денис Федоров.
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"РЭП Холдинг" - разработчик, производитель и поставщик энергетического оборудования нового поколения, в том числе индустриальных газовых турбин мощностью от 16 до 32 МВт, паровых турбин, центробежных и осевых компрессоров, газоперекачивающих агрегатов, электротехники. Осуществляет конструкторские разработки, изготовление и комплексные поставки энергетического и электротехнического оборудования для нефтегазовой, металлургической и химической промышленности, энергетики и электросетевого комплекса.
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ТеплоснабжениеГазпромбанкЭкономика
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