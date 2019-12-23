"РЭП Холдинг" перешел под контроль ГЭХа, сделка по покупке завершена

"В контур приобретаемых активов также входят ЗАО "Невский завод" (100%) и ООО "Электропульт-Система" (51%). По соглашению сторон АО "Завод Электропульт" не входит в периметр сделки и остается под контролем прежних акционеров", - уточняется в сообщении ГЭХа.

"На площадках "РЭП Холдинга" - надежного многолетнего партнера "Газпрома" - мы будем осуществлять развитие производства оборудования как для газотранспортных систем, так и для использования на электроэнергетических предприятиях, что позволит получить синергетический эффект, в том числе за счет повышения эффективности взаимодействия изготовителя и заказчика и мер по дальнейшей локализации производства", - отметил гендиректор "Газпром энергохолдинга" Денис Федоров.