"РЭП Холдинг" перешел под контроль ГЭХа, сделка по покупке завершена

МОСКВА, 23 дек - РИА Новости. Структура Газпромбанка завершила продажу производящего энергооборудование "РЭП Холдинга", актив перешел "Газпром энергохолдингу" (ГЭХ), говорится в сообщениях банка и энергокомпании.
"При участии ООО "ГПБ Развитие активов", входящего в Газпромбанк, 100% уставного капитала АО "РЭП Холдинг" перешли под контроль компаний группы "Газпром энергохолдинг", - говорится в сообщении банка.
"В контур приобретаемых активов также входят ЗАО "Невский завод" (100%) и ООО "Электропульт-Система" (51%). По соглашению сторон АО "Завод Электропульт" не входит в периметр сделки и остается под контролем прежних акционеров", - уточняется в сообщении ГЭХа.
"На площадках "РЭП Холдинга" - надежного многолетнего партнера "Газпрома" - мы будем осуществлять развитие производства оборудования как для газотранспортных систем, так и для использования на электроэнергетических предприятиях, что позволит получить синергетический эффект, в том числе за счет повышения эффективности взаимодействия изготовителя и заказчика и мер по дальнейшей локализации производства", - отметил гендиректор "Газпром энергохолдинга" Денис Федоров.
"РЭП Холдинг" - разработчик, производитель и поставщик энергетического оборудования нового поколения, в том числе индустриальных газовых турбин мощностью от 16 до 32 МВт, паровых турбин, центробежных и осевых компрессоров, газоперекачивающих агрегатов, электротехники. Осуществляет конструкторские разработки, изготовление и комплексные поставки энергетического и электротехнического оборудования для нефтегазовой, металлургической и химической промышленности, энергетики и электросетевого комплекса.