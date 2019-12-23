Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2019-12-23T14:20+0300
https://ria.ru/20191223/1562724209.html
Три брата-близнеца из Татарстана будут служить в президентском полку
https://cdn23.img.ria.ru/images/156272/37/1562723750_0:321:3070:2048_1036x0_80_0_0_8453f6f0a0671cd2b862f6783476ef93.jpg
РИА Новости

Три брата-близнеца из Татарстана будут служить в президентском полку

14:20 23.12.2019
1488
© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанкВоеннослужащие Президентского полка во время церемонии развода пеших и конных караулов
Военнослужащие Президентского полка во время церемонии развода пеших и конных караулов
© РИА Новости / Илья Питалев
Перейти в фотобанк
САМАРА, 23 дек – РИА Новости. Три брата-близнеца смогли успешно отобраться в президентский полк в военном комиссариате республики Татарстан, сообщает в понедельник пресс-служба Центрального военного округа.
"Чтобы отобраться в президентский полк, нужно выдержать конкурс более 3 тысяч человек на одно место, иметь отменное здоровье, рост не ниже 175 сантиметров, быть отличником учебы, даже родственники не могут быть судимы. А чтобы сразу три брата имели все эти показатели - это уникальный случай", - цитирует пресс-служба начальника отдела подготовки и призыва граждан на военную службу военного комиссариата Татарстана Дмитрия Гурылева.
© Государственная телерадиокомпания "Татарстан"Братья Галиевы
Братья Галиевы
© Государственная телерадиокомпания "Татарстан"
Братья Галиевы
По данным пресс-службы, в военкомате провожать десять новобранцев, среди которых близнецы Денис, Руслан и Роман Галиевы, в президентский полк пришли представители Центрального военного округа и правительства республики, ветераны Вооруженных сил РФ, общественные деятели, родственники, юнармейцы и суворовцы.
"Особенно примечательно, что у братьев день рождения 9 мая и даже возможно, что именно им дадут право выносить все три флага во время юбилейного Парада Победы", - добавил Гурылев.
В общей сложности в Центральном военном округе осенью 2019 года призыву подлежат 57290 человек, а в президентский полк отправились 180 призывников из ЦВО.
Служба в армии: честь или долг настоящих мужчин?
20 июня, 15:07Видеоблоги - Радио Sputnik
Служба в армии: честь или долг настоящих мужчин?О том, что представляет собой служба в российской армии сегодня, рассказали в эфире радио Sputnik член Комитета солдатских матерей России Андрей Курочкин и военный обозреватель Виктор Литовкин.
4731003
Обсудить 2
Центральный военный округСамараТатарстанРоссияБезопасность
Рекомендуем
Полиция
В Красноярске задержали голую женщину, которая бегала по улице в мороз
Крымский мост через Керченский пролив
В России ответили на претензии ЕС из-за Крымского моста
Певица Нюша
Певицу Нюшу затравили в Сети за странное имя дочери
Президент РФ Владимир Путин проводит встречу с представителями общественности по вопросам развития сельского хозяйства и сельских территорий в поселке Энем
Путин рассказал, что не пьет чай
Премьер-министр Борис Джонсон
Борис Джонсон признался, что ошибался в отношении России
Высотное здание министерства иностранных дел РФ и Кремль
В Кремле рассказали об ответе на санкции против "Северного потока — 2"
Певец Тимати
"Лечь на пол!" В США вооруженные люди "задержали" Тимати
Авиабаза Хмеймим в Сирии
Боевики попытались атаковать российскую авиабазу Хмеймим
Здание Конгресса США на Капитолийском холме в Вашингтоне
Сенаторы в США установили условия снятия санкций с России
Строительство газопровода Северный поток — 2
Оператор "Северного потока — 2" прокомментировал санкции США
Звезда второго сезона шоу Голос Наргиз Закирова
"Зачем языком трепать?": Попов резко ответил на слова Наргиз о России
Президент РФ Владимир Путин во время поездки на рельсовом автобусе, который отправился по железной дороге Крымского моста
На Украине отреагировали на запуск поездов по Крымскому мосту
Крымский мост через Керченский пролив. 23 декабря 2019
Евросоюз прокомментировал запуск движения поездов по Крымскому мосту
В питомнике ездовых собак в Карелии
Роспотребнадзор предупредил о передающемся от собак заболевании
Тигренок в сафари-парке Тайган
Суд принял второе решение о закрытии крымского парка львов "Тайган"
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
08:25В Нью-Дели задержали почти 140 человек за участие в акциях протеста
08:22Украинская община заявила, что Крымский мост стал уроком Киеву
08:17Крымский мост вошел в числе 280 завершенных объектов ФЦП
08:16Новая Зеландия приостановила поиск пропавших после извержения вулкана
08:15В Крыму ответили на претензии Евросоюза из-за Крымского моста
08:13Климатолог ответил на сравнение погоды в Москве с "пушкинской"
08:13Российские астрофизики выдвинули новую теорию "темной энергии"
07:57Финал "Голоса" пройдет в прямом эфире Первого канала 1 января
07:50ОАК подтвердила крушение Су-57 в Хабаровском крае, летчик жив
07:48Метеоспутник "Метеор-М" 2-2 столкнулся с микрометеоритом
07:28В Индонезии 24 человека погибли при падении автобуса в ущелье
07:22СМИ: президента Бразилии доставили в больницу после неудачного падения
07:19Стали известны основные версии крушения Т-50 в Хабаровском крае
07:15Власти Хабаровского края работают над спасением "Амурстали"
07:13Стали известны обстоятельства крушения Т-50 в Хабаровском крае
07:01В Мексике мэра города застрелили на рождественском вечере
06:56В Хабаровском крае разбился истребитель Су-57
06:47Билли Айлиш рассказала, что вдохновило ее на песню Bad Guy
06:44На Восточный доставили части кабель-заправочной башни для "Ангары"
06:38Эксперт оценил перспективы дальнейшего продвижения сирийской армии
Лента новостейМолния