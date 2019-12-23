Три брата-близнеца из Татарстана будут служить в президентском полку

"Чтобы отобраться в президентский полк, нужно выдержать конкурс более 3 тысяч человек на одно место, иметь отменное здоровье, рост не ниже 175 сантиметров, быть отличником учебы, даже родственники не могут быть судимы. А чтобы сразу три брата имели все эти показатели - это уникальный случай", - цитирует пресс-служба начальника отдела подготовки и призыва граждан на военную службу военного комиссариата Татарстана Дмитрия Гурылева.