Три брата-близнеца из Татарстана будут служить в президентском полку

САМАРА, 23 дек – РИА Новости. Три брата-близнеца смогли успешно отобраться в президентский полк в военном комиссариате республики Татарстан, сообщает в понедельник пресс-служба Центрального военного округа.
"Чтобы отобраться в президентский полк, нужно выдержать конкурс более 3 тысяч человек на одно место, иметь отменное здоровье, рост не ниже 175 сантиметров, быть отличником учебы, даже родственники не могут быть судимы. А чтобы сразу три брата имели все эти показатели - это уникальный случай", - цитирует пресс-служба начальника отдела подготовки и призыва граждан на военную службу военного комиссариата Татарстана Дмитрия Гурылева.
Братья Галиевы
По данным пресс-службы, в военкомате провожать десять новобранцев, среди которых близнецы Денис, Руслан и Роман Галиевы, в президентский полк пришли представители Центрального военного округа и правительства республики, ветераны Вооруженных сил РФ, общественные деятели, родственники, юнармейцы и суворовцы.
"Особенно примечательно, что у братьев день рождения 9 мая и даже возможно, что именно им дадут право выносить все три флага во время юбилейного Парада Победы", - добавил Гурылев.
В общей сложности в Центральном военном округе осенью 2019 года призыву подлежат 57290 человек, а в президентский полк отправились 180 призывников из ЦВО.