Медведев утвердил создание цифровой платформы по статистическим данным

"Сейчас, если не считать Росстата, более 60 министерств и ведомств этим вопросом занимаются. Инструменты, которые ими применяются - и в этом, наверное, основная проблема - они очень далеки от совершенства, из-за этого разночтения в методиках, и в форматах, и в показателях и, естественно, различные интерпретации. В результате нет объективной картины того, что происходит в экономике", - добавил он.