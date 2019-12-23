В МИД не знают о планах визита главы ПНС Ливии в Россию

Ранее руководитель российской контактной группы по внутриливийскому урегулированию, помощник главы Чеченской Республики Лев Деньгов заявил РИА Новости, что Саррадж в телефонном разговоре с главой Чечни Рамзаном Кадыровым обсудил ситуацию в Ливии, заявил о желании перенять опыт республики в борьбе с терроризмом и урегулировании конфликтов, а также о своем визите в республику.

После свержения и убийства ливийского лидера Муаммара Каддафи в 2011 году Ливия фактически перестала функционировать как единое государство. Сейчас в стране царит двоевластие. На востоке заседает избранный народом парламент, а на западе, в столице Триполи, правит сформированное при поддержке ООН и Евросоюза Правительство национального согласия во главе с Сарраджем. Власти восточной части страны действуют независимо от Триполи и сотрудничают с Ливийской национальной армией во главе с маршалом Халифой Хафтаром, который с апреля этого года не прекращает попыток захватить Триполи.