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MсDonald's оправдал сотрудников в Тюмени, не пустивших ночью мужчину
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РИА Новости

MсDonald's оправдал сотрудников в Тюмени, не пустивших ночью мужчину

13:37 23.12.2019 (обновлено: 14:49 23.12.2019)
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© РИА Новости / Владимир Песня / Перейти в фотобанкЛоготип корпорации "Макдоналдс"
Логотип корпорации Макдоналдс
© РИА Новости / Владимир Песня
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 23 дек — РИА Новости. Менеджер по маркетингу McDonald’s Наталья Панова рассказала изданию "Говорит Москва", что компания поддерживает действия своих сотрудников, которые ночью не пустили в заведение в Тюмени замерзающего мужчину.
Она объяснила, что заведение в ночь с 22 на 23 декабря работало до часу ночи. После этого времени никого пускать в помещение нельзя.
"Как в целях обеспечения безопасности, так и в целях проведения надлежащей санитарной и гигиенической обработки помещений предприятия", — пояснила Панова.
По ее словам, в часы работы заведение делает все возможное для комфорта посетителей, а в случае необходимости им окажут первую медицинскую помощь.
Ранее паблик "ЧС Тюмень" во "ВКонтакте" опубликовал информацию о том, что 22 декабря в 02:00 работники McDonald's не пустили в тамбур кафе мужчину, который замерзал. Позднее мужчина попросил прохожих вызвать скорую помощь, так как, по его словам, "отморозил ноги".
Прохожие также попросили сотрудников заведения пустить мужчину погреться в ожидании помощи, однако им отказали.
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ТюменьMcDonald's CorporationПроисшествия
Популярные комментарии
В России есть экстренные службы для этого. Если я к тебе в дом постучу с просьбой переночевать и по есть от голода ты пустишь?
23 декабря, 14:29
Vova Elzin
901024
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