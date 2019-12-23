В Апатитах подравшиеся с полицией подростки "искали приключений"

"Это бравада, они искали приключений", - считает Коган. При этом, отметил омбудсмен, среди четверых подозреваемых есть зачинщик.

"Там есть зачинщик, который чувствует себя героем, он сейчас главное лицо. Я не вижу там нарушений прав несовершеннолетних, а вот дети грубо нарушили права взрослых, но отвечать за них будут родители", - добавил Коган.