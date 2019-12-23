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В Апатитах подравшиеся с полицией подростки "искали приключений"
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РИА Новости

В Апатитах подравшиеся с полицией подростки "искали приключений"

11:48 23.12.2019
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© РИА Новости / Алексей СухоруковСотрудник полиции
Сотрудник полиции
© РИА Новости / Алексей Сухоруков
Сотрудник полиции . Архивное фото
МУРМАНСК, 23 дек – РИА Новости. Четверо 16-летних подростков, которые подозреваются в том, что нанесли травмы двоим полицейским во время потасовки возле дома культуры в Апатитах в пятницу вечером, пришли к ДК после дискотеки, потому что "искали приключений", сообщил РИА Новости уполномоченный по правам ребенка в Мурманской области Борис Коган.
По версии следствия, в пятницу вечером возле дома культуры на улице Ленина в Апатитах группа подростков "причинила телесные повреждения двоим полицейским", которые охраняли общественный порядок – один из них оказался сотрудником полиции, другой - стажером. Пострадавшим оказали амбулаторную медпомощь. Руководитель СК Александр Бастрыкин поставил дело о потасовке на контроль.
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"Это бравада, они искали приключений", - считает Коган. При этом, отметил омбудсмен, среди четверых подозреваемых есть зачинщик.
"Там есть зачинщик, который чувствует себя героем, он сейчас главное лицо. Я не вижу там нарушений прав несовершеннолетних, а вот дети грубо нарушили права взрослых, но отвечать за них будут родители", - добавил Коган.
Ранее он уточнил, что все четверо подростков состояли на профилактическом учете примерно с 2017 года, соответствующие органы вели работу с этими ребятами, однако им не всегда удавалось найти общий язык с родителями подростков.
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Следственный комитет РФАлександр БастрыкинАпатитыПроисшествия
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