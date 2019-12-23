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Лавров: предложения по нормализации отношений с США остаются в силе
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РИА Новости

Лавров: предложения по нормализации отношений с США остаются в силе

11:27 23.12.2019 (обновлено: 11:38 23.12.2019)
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© РИА Новости / Владимир Федоренко / Перейти в фотобанкМинистр иностранных дел РФ Сергей Лавров выступает на завершающем осеннюю сессию заседании Совета Федерации
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров выступает на завершающем осеннюю сессию заседании Совета Федерации
© РИА Новости / Владимир Федоренко
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МОСКВА, 23 дек - РИА Новости. Предложения России по нормализации отношений с США остаются в силе, мяч на американской стороне, заявил глава МИД России Сергей Лавров.
"Что касается Соединенных Штатов, то, как мы не раз говорили, готовы к поддержанию контактов на принципах взаимного уважения и баланса интересов", - заявил он в рамках правительственного часа в Совете Федерации.
Министр добавил, что прагматичное взаимодействие между Москвой и Вашингтоном востребовано для стабилизации международной жизни.
"Наши предложения хорошо известны, мяч на американской стороне", - заявил Лавров.
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Сергей ЛавровМИД РФСовет Федерации РФСШАВ мире
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