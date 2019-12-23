Лавров: предложения по нормализации отношений с США остаются в силе

МОСКВА, 23 дек - РИА Новости. Предложения России по нормализации отношений с США остаются в силе, мяч на американской стороне, заявил глава МИД России Сергей Лавров.
"Что касается Соединенных Штатов, то, как мы не раз говорили, готовы к поддержанию контактов на принципах взаимного уважения и баланса интересов", - заявил он в рамках правительственного часа в Совете Федерации.
Министр добавил, что прагматичное взаимодействие между Москвой и Вашингтоном востребовано для стабилизации международной жизни.
"Наши предложения хорошо известны, мяч на американской стороне", - заявил Лавров.
22 декабря, 16:43Лавров пообещал ответ на санкции США без ущерба для России