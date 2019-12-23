Темрезов: в КЧР капитально отремонтированы более 300 домов

ЧЕРКЕССК, 23 дек - РИА Новости. Более трехсот многоквартирных домов отремонтированы в различных населенных пунктах Карачаево-Черкесии за последние несколько лет по программе капитального ремонта, сообщил глава региона . Более трехсот многоквартирных домов отремонтированы в различных населенных пунктах Карачаево-Черкесии за последние несколько лет по программе капитального ремонта, сообщил глава региона Рашид Темрезов на своей официальной странице в сети Инстаграм.

По его словам, программа капремонта получила поддержку у жителей республики, которые уже видят реальные результаты ее реализации.

"В текущем году проводился капремонт 66 многоквартирных домов: здесь сейчас завершаются работы по ремонту инженерных сетей, фасадов, кровли зданий, установке лифтов и приборов учета - все для комфорта граждан и уюта в квартирах", - написал глава КЧР.

В 2020 году за счет фонда капремонта планируется капитально отремонтировать еще 56 домов.