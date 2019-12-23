Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Шапка - проекта Карачаево-Черкесская республика
Карачаево-Черкесская Республика
2019-12-23T11:15+0300
https://ria.ru/20191223/1562712139.html
Темрезов: в КЧР капитально отремонтированы более 300 домов
https://cdn24.img.ria.ru/images/144891/39/1448913949_0:124:2200:1362_1036x0_80_0_0_f2fac2dc2a0e64d8ef173cd6571a48d4.jpg
РИА Новости

Темрезов: в КЧР капитально отремонтированы более 300 домов

11:15 23.12.2019
18
© РИА Новости / Владимир Федоренко / Перейти в фотобанкГлава Карачаево-Черкесской Республики Рашид Темрезов. Архивное фото
Глава Карачаево-Черкесской Республики Рашид Темрезов. Архивное фото
© РИА Новости / Владимир Федоренко
Перейти в фотобанк
ЧЕРКЕССК, 23 дек - РИА Новости. Более трехсот многоквартирных домов отремонтированы в различных населенных пунктах Карачаево-Черкесии за последние несколько лет по программе капитального ремонта, сообщил глава региона Рашид Темрезов на своей официальной странице в сети Инстаграм.
По его словам, программа капремонта получила поддержку у жителей республики, которые уже видят реальные результаты ее реализации.
"В текущем году проводился капремонт 66 многоквартирных домов: здесь сейчас завершаются работы по ремонту инженерных сетей, фасадов, кровли зданий, установке лифтов и приборов учета - все для комфорта граждан и уюта в квартирах", - написал глава КЧР.
В 2020 году за счет фонда капремонта планируется капитально отремонтировать еще 56 домов.
По словам Темрезова, в республике немало домов, требующих капремонта, поскольку большинство многоэтажек построены в середине прошлого века.
Темрезов: в столице КЧР в 2020 году отремонтируют 10 км дорог
18 декабря, 12:20Карачаево-Черкесская Республика
Темрезов: в столице КЧР в 2020 году отремонтируют 10 км дорог
100000
Обсудить 0
Карачаево-Черкесская РеспубликаРемонтРашид Темрезов
Рекомендуем
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
08:13Климатолог ответил на сравнение погоды в Москве с "пушкинской"
08:13Российские астрофизики выдвинули новую теорию "темной энергии"
07:57Финал "Голоса" пройдет в прямом эфире Первого канала 1 января
07:50ОАК подтвердила крушение Су-57 в Хабаровском крае, летчик жив
07:48Метеоспутник "Метеор-М" 2-2 столкнулся с микрометеоритом
07:28В Индонезии 24 человека погибли при падении автобуса в ущелье
07:22СМИ: президента Бразилии доставили в больницу после неудачного падения
07:19Стали известны основные версии крушения Т-50 в Хабаровском крае
07:15Власти Хабаровского края работают над спасением "Амурстали"
07:13Стали известны обстоятельства крушения Т-50 в Хабаровском крае
07:01В Мексике мэра города застрелили на рождественском вечере
06:56В Хабаровском крае разбился истребитель Су-57
06:47Билли Айлиш рассказала, что вдохновило ее на песню Bad Guy
06:44На Восточный доставили части кабель-заправочной башни для "Ангары"
06:38Эксперт оценил перспективы дальнейшего продвижения сирийской армии
06:24Страховщики рассказали о вероятности ДТП и угона авто в Новый год
06:18В Гидрометцентре рассказали, ждать ли снега в новогоднюю ночь в Москве
06:12В Ленобласти предложили ставить на оружие "маячки" для слежки
06:08Кадыров заявил, что в Чечне могут появиться три новых города
06:04Мадуро призвал Перу и Бразилию задержать напавших на воинскую часть
Лента новостейМолния