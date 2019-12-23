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Карачаево-Черкесская Республика
2019-12-23T11:36+0300
https://ria.ru/20191223/1562711513.html
В КЧР сформированы списки адресов домов к переписи-2020
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РИА Новости

В КЧР сформированы списки адресов домов к переписи-2020

11:36 23.12.2019
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© РИА Новости / Денис Абрамов / Перейти в фотобанкПоселок Теберда в Карачаево-Черкесской Республике
Поселок Теберда в Карачаево-Черкесской Республике
© РИА Новости / Денис Абрамов
Перейти в фотобанк
ЧЕРКЕССК, 23 дек – РИА Новости. В Карачаево-Черкесии сформированы списки адресов домов и картографических материалов, необхолимые для переписи населения 2020 года, сообщили в пресс-службе главы республики.
Актуализация данных осуществлялась по количеству домов и проживающего в них населения по сведениям, полученным от министерств и ведомств, администраций муниципальных образований, ресурсоснабжающих организации, МФЦ и РКЦ.
"В сентябре этого года были привлечены 160 регистраторов, производивших натурный обход в 149 населенных пунктах КЧР для сверки на местности фактического наличия строений и уточнения картографического материала", - цитирует пресс-служба главы республики председателя правительства КЧР.
Перепись населения 2020 года будет проводиться осенью - в октябре. Формальные сроки всероссийской переписи населения - с 1 по 31 октября 2020 года.
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Карачаево-Черкесская РеспубликаОбщество
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