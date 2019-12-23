В КЧР сформированы списки адресов домов к переписи-2020

ЧЕРКЕССК, 23 дек – РИА Новости. В . В Карачаево-Черкесии сформированы списки адресов домов и картографических материалов, необхолимые для переписи населения 2020 года, сообщили в пресс-службе главы республики.

Актуализация данных осуществлялась по количеству домов и проживающего в них населения по сведениям, полученным от министерств и ведомств, администраций муниципальных образований, ресурсоснабжающих организации, МФЦ и РКЦ.

"В сентябре этого года были привлечены 160 регистраторов, производивших натурный обход в 149 населенных пунктах КЧР для сверки на местности фактического наличия строений и уточнения картографического материала", - цитирует пресс-служба главы республики председателя правительства КЧР.