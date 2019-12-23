Власти поселка в Коми решили заменить елку после жалоб жителей

"Сами в шоке, сейчас управляющая компания поменяет елку", - ответила администрация города на комментарии местных жителей на своей странице в социальной сети "ВКонтакте".

Жалобы на украшение посёлка Заполярный к новогоднему празднику стали поступать после того, как на одной из площадей появилась небольшая ёлка, установленная на постамент из фанеры. На хвойном дереве не было ни игрушек, ни гирлянд, ни других украшений. Местные жители остались недовольны такой картиной и стали оставлять жалобы и негативные комментарии во всех социальных сетях, где присутствуют аккаунты местной администрации.