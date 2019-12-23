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Власти поселка в Коми решили заменить елку после жалоб жителей
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РИА Новости

Власти поселка в Коми решили заменить елку после жалоб жителей

10:49 23.12.2019 (обновлено: 13:18 23.12.2019)
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© Фото : аккаунт мэра Воркуты Игоря Гурьева во ВКонтактеНовогодняя ель в поселке Заполярный
Новогодняя ель в поселке Заполярный
© Фото : аккаунт мэра Воркуты Игоря Гурьева во ВКонтакте
С.-ПЕТЕРБУРГ, 23 дек - РИА Новости. Управляющая компания, которая была ответственна за установку елки на площади в посёлке Заполярный в городе Воркута, заменит ее после жалоб жителей на скудность украшений и неказистость самого дерева, сообщили в пресс-службе горадминистрации.
"Сами в шоке, сейчас управляющая компания поменяет елку", - ответила администрация города на комментарии местных жителей на своей странице в социальной сети "ВКонтакте".
Жалобы на украшение посёлка Заполярный к новогоднему празднику стали поступать после того, как на одной из площадей появилась небольшая ёлка, установленная на постамент из фанеры. На хвойном дереве не было ни игрушек, ни гирлянд, ни других украшений. Местные жители остались недовольны такой картиной и стали оставлять жалобы и негативные комментарии во всех социальных сетях, где присутствуют аккаунты местной администрации.
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