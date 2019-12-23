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В Киеве произошел пожар в университетском общежитии
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РИА Новости

В Киеве произошел пожар в университетском общежитии

09:56 23.12.2019
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© РИА Новости / Виталий Тимкив / Перейти в фотобанкСотрудники пожарной службы тушат очаг возгорания
Сотрудники пожарной службы тушат очаг возгорания
© РИА Новости / Виталий Тимкив
Перейти в фотобанк
Сотрудники пожарной службы тушат очаг возгорания . Архивное фото
КИЕВ, 23 дек – РИА Новости. Пожар произошел в здании университетского общежития в Киеве, эвакуировали около 350 человек, пострадавших нет, сообщила в понедельник пресс-служба Госслужбы Украины по чрезвычайным ситуациям.
"В 00.30 (01.30 мск) в Соломенском районе столицы по улице Нежинская, 29-Б на первом этаже в бытовом помещении девятиэтажного общежития Национального авиационного университета возник пожар", - говорится в сообщении.
Пожар ликвидировали в 1.07 (2.07 мск), из здания эвакуировали около 350 человек, жертв и пострадавших нет.
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