В Киеве произошел пожар в университетском общежитии

КИЕВ, 23 дек – РИА Новости. Пожар произошел в здании университетского общежития в Киеве, эвакуировали около 350 человек, пострадавших нет, сообщила в понедельник пресс-служба Госслужбы Украины по чрезвычайным ситуациям.
"В 00.30 (01.30 мск) в Соломенском районе столицы по улице Нежинская, 29-Б на первом этаже в бытовом помещении девятиэтажного общежития Национального авиационного университета возник пожар", - говорится в сообщении.
Пожар ликвидировали в 1.07 (2.07 мск), из здания эвакуировали около 350 человек, жертв и пострадавших нет.