Крымский мост получил свое название в декабре 2017 года после народного голосования.

Многие века люди задумывались о создании надежной и безопасной переправы, которая соединила бы между собой Крымский и Таманский полуострова.

В 2000-х годах украинскими и российскими специалистами начались предпроектные проработки строительства транспортного перехода. В апреле 2008 года Россия и Украина договорились начать совместное строительство Керченского моста. Его планировалось построить к 2014 году, но реализация проекта так и не была осуществлена.

После воссоединения Крыма с Россией в марте 2014 года строительство моста через Керченский пролив стало необходимостью, так как основной транспортной артерией, связывающей Крым с материковой Россией, была только паромная переправа через Керченский пролив.

Реализация проекта строительства моста началась в соответствии с поручениями президента Российской Федерации от 18 апреля 2014 года № Пр-866 и от 4 июля 2014 года № Пр-1969.

В январе 2015 года была детально проработана концепция транспортного перехода. К этому привлекали широкий круг экспертов. После чего российское правительство издало распоряжение об определении единственного подрядчика для проектирования и строительства моста.

17 февраля 2015 года Федеральное казенное учреждение "Управление федеральных автомобильных дорог "Тамань" Росавтодора (ФКУ Упрдор "Тамань") подписало государственный контракт с ООО "Стройгазмонтаж". В марте того же года ООО "Стройгазмонтаж" для управления проектом строительства моста учредил дочернее предприятие – ООО "СГМ-Мост".

В апреле 2015 года ООО "Стройгазмонтаж" заключил контракт на проектирование моста с ЗАО "Институт Гипростроймост-Санкт-Петербург", который стал генеральным проектировщиком транспортного перехода через Керченский пролив.

Выбор трассы перехода и его проектирование осуществлялись с учетом многих факторов: сложных неоднородных грунтов морского дна, сейсмической активности, экологических аспектов. Мост прокладывался в обход участков тектонических разломов и грязевых вулканов, не затрагивая важные природные и исторические объекты и не нарушая работу действующей инфраструктуры. Маршрут через остров Тузла был выбран из 74 вариантов

Весной 2015 года началась работа по созданию временной инфраструктуры, необходимой для строительства моста через Керченский пролив. Работы по возведению моста стартовали в феврале 2016 года. Уже в апреле была готова первая опора, а летом строители начали сборку первых пролетов. Работы были развернуты по всей длине моста, на восьми морских и сухопутных участках.

При строительстве применялись оригинальные технические решения, позволяющие обеспечить конструкциям моста значительный запас прочности и сейсмостойкости. Для устройства 595 опор использовались более семи тысяч свай трех типов. Часть свай забивались наклонным способом для придания опорам большей устойчивости.

Автомобильный и железнодорожный арочные пролеты собирались на открытой технологической площадке, развернутой на керченском берегу. Готовые конструкции перевозили по воде к фарватеру Керчь-Еникальского канала и монтировали их на постоянные опоры. В августе 2017 года над фарватером на высоте 35 метров был установлен железнодорожный арочный пролет, длиной 227 метров, высотой 45 метров, весом шесть тысяч тонн, в октябре 2017 года – автомобильный пролет массой более пяти тысяч. Арки держатся благодаря 8,5 километрам стыковых швов и 775 тысячам высокопрочных болтов. За счет высоких арок мост не препятствует судоходству в Керченском проливе.

В декабре 2017 года строители завершили сборку пролетов автодорожной части моста в Крым. Таким образом, автодорожное мостовое полотно от Тамани до Крыма было полностью собрано. Нить металлоконструкций общим весом более 100 тысяч тонн была протянута над Керченским проливом между 288 опорами.

На стройке Крымского моста работали свыше 10 тысяч человек, в пик – более 15 тысяч человек, почти 220 предприятий-смежников.

9 мая 2018 года было завершено строительство автодорожной части Крымского моста, 14 мая – автоподхода к мосту в Керчи (четыре полосы в двух направлениях, длина 8,6 километра). Автоподход соединил Крымский мост и строящуюся трассу "Таврида", которая соединит Керчь и Севастополь.

Крымский мост оборудовали автоматизированной системой управления дорожным движением (АСУДД), предназначенной для управления транспортными потоками, а также процессами содержания автомагистрали. Обработка и анализ информации всего комплекса технических средств и оборудования АСУДД, принятие стратегических решений и их передача на локальный уровень осуществляются с помощью уникального программного обеспечения, разработанного в России специально для Крымского моста.

Начало движения автомобилей по мосту изначально было запланировано на декабрь 2018 года, однако строители завершили работы с опережением графика.

15 мая 2018 года состоялось торжественное открытие автомобильной части моста через Керченский пролив. В нем принял участие президент РФ Владимир Путин, который за рулем КамАЗа возглавил колонну из трех десятков грузовиков, которые испытали мост на прочность. Путь от Краснодарского края до Керчи занял 16 минут.

Автомобильная трасса Крымского моста состоит из четырех полос. Разрешенная скорость движения на дороге – до 90 километров в час. Пропускная способность этой трассы – до 40 тысяч автомобилей в сутки. Остановка на мосту запрещена.

16 мая 2018 года по Крымскому мосту был открыт проезд для легкового транспорта и пассажирских автобусов, 1 октября – для грузового транспорта.

К началу ноября 2019 года по мосту с момента открытия движения проехали восемь миллионов автомобилей, в том числе 103 тысячи автобусов и 795 тысяч грузовиков. Больше всего автомобилей – один миллион – проехало по мосту в августе 2019 года, суточный рекорд пришелся на 12 августа (35 989 транспортных средств).

По словам главы крымского парламента, введение в эксплуатацию автомобильной части моста через Керченский пролив позволило увеличить товарооборот, сократить расходы на логистику, усовершенствовать доставку туристов, повысить инвестиционную привлекательность и придать импульс развитию Республики Крым.

Строительство железнодорожной части моста продолжилось . В начале июня 2018 года строители завершили работу над ее свайным фундаментом. Так как требования к профилю железных дорог жестче, чем к автомобильным, поэтому железнодорожный мост более плавно поднимается к фарватеру – с пяти до 35 метров.

К концу марта 2019 года строители установили все пролетные строения железнодорожной части моста. Всего их у Крымского моста 306. Каждое включает два блока (правый и левый), из которых сформированы параллельные ветки для движения поездов в сторону Крыма и в обратном направлении. Вес одного железнодорожного пролета более 500 тонн.

В середине сентября на железнодорожной части Крымского моста начали устанавливать системы автоматического контроля и управления движением поездов.

Запланировано, что пропускная способность двух путей железнодорожной части Крымского моста будет составлять до 47 пар поездов в сутки. Расчетная скорость движения пассажирских поездов – 120 километров в час, грузовых – 80 километров в час.

Открытие движения поездов по железнодорожной части Крымского моста запланировано в два этапа. Пассажирские поезда по мосту пойдут в декабре 2019 года, а грузовые – в июне 2020 года.

Оператором поездов дальнего следования для перевозок между материковой частью России и Крымом через Крымский мост выбрана "Гранд Сервис Экспресс". Составы, которые будут курсировать в Крым, называются "Таврия". Первый пассажирский поезд в Крым поедет из Петербурга в Севастополь 23 декабря. Первая "Таврия" из Москвы отправится до Симферополя 24 декабря.

После официального открытия моста его арочная часть будет подсвечена ночами цветами российского флага с помощью светильников с белыми, синими и красными светодиодами.

Пассажиры поездов, которые будут следовать через Керченский пролив с материка на полуостров, на одной из его опор будут видеть портрет рабочего-мостостроителя с котом Мостиком (талисман моста) на руках и псом Цыганом. Животные провели на стройплощадке четыре года и видели всю работу. Картина, написанная крымскими художниками, посвящена команде, строящей Крымский мост, – 15 тысячам инженеров и рабочих со всей страны. Портрет могут видеть также экипажи проходящих под мостом судов.

Президент России Владимир Путин учредил памятную медаль "За строительство Крымского моста", которая вручается не только россиянам и организациям РФ, но и иностранным гражданам и организациям, которые внесли значительный вклад в строительство Крымского моста, в том числе в проведение работ по инженерным изысканиям, проектированию и иным работам, связанным с сооружением моста.

Обеспечением безопасности Крымского моста занимаются войска Росгвардии . В них специально для выполнения этой задачи была сформирована бригада, в которую входит специальный морской отряд, а также полк войск национальной гвардии, оперативные и специальные подразделения. Бригада располагает большим арсеналом средств, способных предотвратить любую диверсию с суши и акватории.