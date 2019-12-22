В Саратове простились с полицейским, погибшим при задержании

Ранее в главке МВД по региону сообщили, что сотрудники патрульно-постовой службы полиции УМВД по Саратову вечером в субботу в Заводском районе остановили двух мужчин, один из которых из неустановленного оружия внезапно выстрелил в 28-летнего лейтенанта полиции. Полицейские задержали двоих мужчин, с места происшествия изъяли предмет, похожий на пистолет. Позднее раненый полицейский скончался в больнице.