В Саратове простились с полицейским, погибшим при задержании

САРАТОВ, 22 дек - РИА Новости, Эдуард Демьянец. Прощание с сотрудником полиции Михаилом Гадеевым, погибшим от огнестрельного ранения при задержании особо опасных преступников, состоялось в воскресенье в Саратове, сообщила пресс-служба городского УМВД.
Ранее в главке МВД по региону сообщили, что сотрудники патрульно-постовой службы полиции УМВД по Саратову вечером в субботу в Заводском районе остановили двух мужчин, один из которых из неустановленного оружия внезапно выстрелил в 28-летнего лейтенанта полиции. Полицейские задержали двоих мужчин, с места происшествия изъяли предмет, похожий на пистолет. Позднее раненый полицейский скончался в больнице.
"В Саратове простились с сотрудником полиции, погибшим при исполнении служебного долга… Слова поддержки высказал глава муниципального образования "Город Саратов" Михаил Исаев. Он пожелал родственникам терпения, силы духа, и отметил, что погибший сотрудник полиции, ценой своей жизни обезвредил особо опасных преступников", - говорится в сообщении.
Память погибшего Михаила Гадеева почтили руководство областного главка МВД и городского управления МВД, сослуживцы, а также представители органов власти.
"Начальник УМВД России по Саратову полковник полиции Андрей Чепурной отметил мужество погибшего при исполнении служебных обязанностей сотрудника полиции, заверив, что память о Михаиле навсегда сохранится в сердцах сослуживцев", - отмечается в сообщении.
Уточняется, что Михаил Гадеев родился 12 июля 1991 года в Саранске. В органах внутренних дел проходил службу с декабря 2014 года, в последнее время - в должности инспектора патрульно-постовой службы четвертого взвода мобильного батальона полка ППСП УМВД по Саратову. У погибшего полицейского остались жена и дочь.
Как рассказала РИА Новости начальник пресс-службы областного главка МВД Анастасия Захарова, погибшего полицейского похоронят 23 декабря на его родине в Мордовии.
© Фото : ГУ МВД по Саратовской областиЦеремония прощания с погибшим при исполнении служебных обязанностей сотрудником полиции в Саратове
Церемония прощания с погибшим при исполнении служебных обязанностей сотрудником полиции в Саратове