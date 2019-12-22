Россия ждет от США предложений по договоренностям в сфере вооружений

ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 22 дек – РИА Новости. Вашингтон предложил обсуждать не сокращение и ограничение вооружений, а транспарентность и правила поведения, Москва хочет увидеть эту концепцию на бумаге, чтобы ее рассмотреть, заявил глава МИД России Сергей Лавров.
"Американцы сказали достаточно интересную вещь: они упомянули, что не ведут речь о сокращении и ограничении, они скорее хотели бы договариваться о наборе взаимоприемлемых условий, о транспарентности и правилах поведения", - заявил он на ток-шоу "Большая игра" на "Первом канале".
"Считаю, что это интересный подход. Но для того, чтобы понять, насколько он применим и для нас, и для других потенциальных участников, кого американцы хотели бы пригласить, нужно видеть его на бумаге, как они себе представляют саму концепцию", - добавил министр.
Ранее США заявляли, что договоренности с Россией должны включать не только те вооружения, которые подпадают под СНВ-3, но и другое оружие и средства доставки, которые еще только разрабатываются в России, включая маломощные ядерные устройства на новых средствах доставки. Пентагон считает, что у России есть до двух тысячи единиц нестратегического ядерного оружия.
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