Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2019-12-22T14:41+0300
https://ria.ru/20191222/1562693830.html
Россия ждет от США предложений по договоренностям в сфере вооружений
https://cdn23.img.ria.ru/images/156257/34/1562573491_0:141:2920:1784_1036x0_80_0_0_0baf52b40ef968fd0ebee34f88d74063.jpg
РИА Новости

Россия ждет от США предложений по договоренностям в сфере вооружений

14:40 22.12.2019 (обновлено: 14:41 22.12.2019)
164
© РИА Новости / Владимир Песня / Перейти в фотобанкМинистр иностранных дел РФ Сергей Лавров
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров
© РИА Новости / Владимир Песня
Перейти в фотобанк
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров. Архивное фото
ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 22 дек – РИА Новости. Вашингтон предложил обсуждать не сокращение и ограничение вооружений, а транспарентность и правила поведения, Москва хочет увидеть эту концепцию на бумаге, чтобы ее рассмотреть, заявил глава МИД России Сергей Лавров.
"Американцы сказали достаточно интересную вещь: они упомянули, что не ведут речь о сокращении и ограничении, они скорее хотели бы договариваться о наборе взаимоприемлемых условий, о транспарентности и правилах поведения", - заявил он на ток-шоу "Большая игра" на "Первом канале".
"Считаю, что это интересный подход. Но для того, чтобы понять, насколько он применим и для нас, и для других потенциальных участников, кого американцы хотели бы пригласить, нужно видеть его на бумаге, как они себе представляют саму концепцию", - добавил министр.
Срок действия Договора о мерах по дальнейшему сокращению и ограничению стратегических наступательных вооружений (СНВ-3) истекает в начале 2021 года, и США пока не определились, намерены ли они его продлевать.
Ранее США заявляли, что договоренности с Россией должны включать не только те вооружения, которые подпадают под СНВ-3, но и другое оружие и средства доставки, которые еще только разрабатываются в России, включая маломощные ядерные устройства на новых средствах доставки. Пентагон считает, что у России есть до двух тысячи единиц нестратегического ядерного оружия.
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров и президент США Дональд Трамп в Белом доме
11 декабря, 01:33
Лавров рассказал об итогах встречи с Трампом
500001
Обсудить 0
Договор СНВ-3Сергей ЛавровМИД РФМинистерство обороны СШАСШАБезопасность
Рекомендуем
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров
Россия готова обсуждать вопрос вооружения в многостороннем формате
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров
Россия настаивает на обсуждении темы вывода оружия в космос
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров
Лавров отметил стремление Трампа продолжить диалог с Россией
Президент РФ Владимир Путин и президент Белоруссии Александр Лукашенко во время встречи в Санкт-Петербурге
Лукашенко рассказал о планируемых переговорах с Путиным
Встреча главы МИД РФ С. Лаврова и госсекретаря США М. Помпео
Лавров заявил о "зашкаливающей" русофобии со стороны НАТО
Министр иностранных дел России Сергей Лавров покидает Белый дом после встречи с президентом США Дональдом Трампом в Вашингтоне. 10 декабря 2019
Лавров обсуждал нарушение американцами ДРСМД с Трампом и Помпео
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров во время пресс-конференции по итогам визита в США в посольстве России
Лавров: Россия хотела бы, чтобы США и ЕС были стабильными партнерами
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров
Лавров прокомментировал отказ США ратифицировать ДВЗЯИ
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров
В США царит атмосфера маккартизма, заявил Лавров
Флаги ЕС на фоне здания Европейского совета
Лавров: приоритетом нового руководства ЕС будет позиция по России
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров
Лавров: русофобия на Украине вбивалась сознательно и последовательно
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров
Лавров назвал давление США на Иран грубейшим нарушением Устава ООН
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров
Лавров назвал формат G8 нерепрезентативным и ничего не решающим
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров во время пресс-конференции по итогам визита в США в посольстве России
Лавров оценил влияние американских санкций на "Северный поток — 2"
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров во время встречи с министром иностранных дел Никарагуа Денисом Рональдо Монкадой Колиндресом в Москве
Лавров прокомментировал ситуацию после развала ДРСМД
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
03:25Совфед рассмотрит законы об обороте лекарств, виноделии и отдыхе детей
03:21СМИ: Трамп после выдачи Винника поддержит Грецию в споре с Турцией
03:06СМИ сообщило о серьезной кадровой ротации в Минобороны
02:59Названы лучшие способы остановки автомобиля при отказе тормозов
02:57Allseas вывела из Балтийского моря строившие "Северный поток — 2" суда
02:37ЛНА Хафтара пригрозила сбивать гражданские самолеты с оружием на борту
02:27Гастроэнтеролог рассказала об опасности манной каши
02:19Корсика отрезана от Франции из-за шторма, сообщает СМИ
01:56В Египте освободили бывшего начальника генштаба страны, сообщает СМИ
01:50Во второй тур выборов президента Хорватии прошли два кандидата
01:49Концертный директор прокомментировал скандал Бочкаревой с наркотиками
01:36Правительство Германии уверенно в завершении "Северного потока — 2"
01:30МИД Венесуэлы осудил присоединение Боливии к Группе Лимы
01:25Источник: ВВС Израиля находились над Ливаном во время ударов по Сирии
01:16На Камчатке перевернулся перевозивший 21 пассажира автобус
01:12Армия Израиля не комментирует сообщения о ракетной атаке на Дамаск
01:07Владимир Путин откроет железнодорожное движение по Крымскому мосту
01:02В Венесуэле заявили об иностранной поддержке атаки на воинскую часть
00:50Сюткин оценил шутку Шнурова над обидевшим Гагарину участником "Голоса"
00:47Дамаск подвергся ракетной атаке
Лента новостейМолния