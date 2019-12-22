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2019-12-22T10:15+0300
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Эксперты прокомментировали новый оборонный бюджет США
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РИА Новости

Эксперты прокомментировали новый оборонный бюджет США

10:15 22.12.2019
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© U.S. Army photo by Staff Sgt. Pablo N. PiedraАмериканские военные во время учений
Американские военные во время учений
© U.S. Army photo by Staff Sgt. Pablo N. Piedra
Американские военные во время учений. Архивное фото
ВАШИНГТОН, 22 дек – РИА Новости, Татьяна Смайловски. Увеличение оборонного бюджета США необходимо для модернизации вооруженных сил и продвижения интересов страны за рубежом в контексте конкуренции с РФ и Китаем, считают американские эксперты.
Президент США Дональд Трамп подписал в пятницу оборонный бюджет на 2020 год. Всего на нужды Пентагона выделено 738 миллиардов долларов, что на 20 миллиардов больше по сравнению с предыдущим годом.
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"Это большой шаг в правильном направлении в рамках долгого процесса модернизации наших вооруженных сил", - уверен эксперт The Heritage Foundation Фредерико Бартелс. По его мнению, такой уровень финансирования также необходим для "решения задач, обозначенных в Стратегии по национальной обороне", в частности, в контексте конкуренции с мировыми державами – Россией и Китаем. "Закон создает Космические силы, которые необходимы, чтобы не отставать от усилий России и Китая, угрожающих американским космическим силам и средствам", - добавил он.
Как отмечает в свою очередь директор Центра военно-политического анализа Хадсонского института (США), эксперт международного дискуссионного клуба "Валдай" Ричард Вайц, Закон о национальной обороне "уравновешивает дальнейшие расходы на ядерную и противоракетную оборону с обязательствами по контролю над вооружениями и стратегической стабильности". "Интересно, что закон предполагает финансирование боеголовок малой мощности, но не развертывание ракет средней и меньшей дальности", - рассказал Вайц РИА Новости.
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Новый бюджет предполагает, что в течение 120 дней после его подписания министр обороны США вместе с главами госдепартамента и национальной разведки должны представить в профильные комитеты конгресса свое заключение по ситуации в сфере контроля над ядерными вооружениями.
Часть из них затрагивает последствия выхода США их Договора об уничтожении ракет средней и меньшей дальности (РСМД). Так, в конгресс должна поступить оценка угроз США и союзникам в случае неограниченного размещения таких ракет Россией, а также заключение о том, какие технологии и программы нужны США для противодействия этому.
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При этом документ запрещает Пентагону развертывание и производство новых РСМД наземного базирования, требуя провести анализ альтернативных вариантов. Однако он не ограничивает разработку таких ракет, которую военные уже ведут.
По словам Вайца, военный бюджет США также предполагает принятие "аналогичных масштабных мер против Китая, как и против России".
"Недовольство Конгресса Турцией, как и Северной Кореей. Но на удивление Иран не определен как очевидный приоритет в оборонной сфере", - добавил собеседник агентства.
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