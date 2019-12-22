Премьер Австралии назвал ошибкой свой отпуск во время пожаров в стране

Тушение лесного пожара недалеко от Термейла в Австралии

Тушение лесного пожара недалеко от Термейла в Австралии

По данным австралийских СМИ, огонь уничтожил уже более трех миллионов гектаров леса и унес жизни по меньшей мере восьми человек. Как сообщает пожарная служба штата Новый Южный Уэльс , на территории штата в воскресенье продолжают бушевать 105 пожаров, 59 из которых на данный момент не удалось взять под контроль.

Ранее премьер прервал свой отпуск на Гавайях после сообщений о гибели двух пожарных в Австралии . Моррисон извинился перед согражданами за несвоевременный отпуск и отсутствие в стране.

"Я вернулся из отпуска, и я знаю, что он вызвал сильное беспокойство в Австралии, я и Дженни (жена премьера – ред.) это признаем. Если бы мы могли … в свете приобретенного опыта, мы бы приняли другое решение", - приводит издание слова премьера.

По данным бюро метеорологии штата, в воскресенье ожидается, что температура спадет на большей части Нового Южного Уэльса.

Как сообщает новостной портал news.com.au, крупный пожар продолжается в районе Голубых гор к западу от Сиднея.