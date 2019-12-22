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Премьер Австралии назвал ошибкой свой отпуск во время пожаров в стране
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РИА Новости

Премьер Австралии назвал ошибкой свой отпуск во время пожаров в стране

04:36 22.12.2019
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© REUTERS / StringerТушение лесного пожара недалеко от Термейла в Австралии
Тушение лесного пожара недалеко от Термейла в Австралии
© REUTERS / Stringer
Тушение лесного пожара недалеко от Термейла в Австралии
МОСКВА, 22 дек - РИА Новости. Премьер-министр Австралии Скотт Моррисон признал, что допустил ошибку, отправившись в отпуск, пока в стране бушуют беспрецедентные по масштабам пожары, передает издание Sydney Morning Herald.
По данным австралийских СМИ, огонь уничтожил уже более трех миллионов гектаров леса и унес жизни по меньшей мере восьми человек. Как сообщает пожарная служба штата Новый Южный Уэльс, на территории штата в воскресенье продолжают бушевать 105 пожаров, 59 из которых на данный момент не удалось взять под контроль.
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Ранее премьер прервал свой отпуск на Гавайях после сообщений о гибели двух пожарных в Австралии. Моррисон извинился перед согражданами за несвоевременный отпуск и отсутствие в стране.
"Я вернулся из отпуска, и я знаю, что он вызвал сильное беспокойство в Австралии, я и Дженни (жена премьера – ред.) это признаем. Если бы мы могли … в свете приобретенного опыта, мы бы приняли другое решение", - приводит издание слова премьера.
По данным бюро метеорологии штата, в воскресенье ожидается, что температура спадет на большей части Нового Южного Уэльса.
Как сообщает новостной портал news.com.au, крупный пожар продолжается в районе Голубых гор к западу от Сиднея.
В среду в Сиднее, крупнейшем городе страны, а также во всем штате Новый Южный Уэльс ввели режим ЧС. Из-за пожаров в последние недели мегаполис регулярно затягивает плотным дымом. Разрушительные природные пожары в Австралии не редкость, но в Сиднее таких катастрофических масштабов они еще не достигали. Ученые винят глобальное потепление.
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