СМИ: в Берлине полиция не обнаружила подозрительный предмет на рынке

По информации телеканала, владельцы стендов на рынке смогли вернуться за прилавки, перекрытия на окрестных улицах начали убирать. Поезда все еще проходят без остановки расположенную здесь станцию Zoologischer Garten.

Задержанные известны своими исламистскими убеждениями, они имеют опыт обращения со взрывчаткой, писала газета. По данным Tageszeitung, один из них прибыл из США, второй зарегистрирован в земле Северный Рейн - Вестфалия.