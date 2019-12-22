СМИ: в Берлине полиция не обнаружила подозрительный предмет на рынке

По информации телеканала, владельцы стендов на рынке смогли вернуться за прилавки, перекрытия на окрестных улицах начали убирать. Поезда все еще проходят без остановки расположенную здесь станцию Zoologischer Garten.
На рождественском рынке в Берлине на площади Брайтшайдплац, где в 2016 году произошел теракт, был обнаружен подозрительный предмет. Два гражданина Сирии задержаны, сообщила в субботу газета Berliner Zeitung. Людей эвакуировали.
Задержанные известны своими исламистскими убеждениями, они имеют опыт обращения со взрывчаткой, писала газета. По данным Tageszeitung, один из них прибыл из США, второй зарегистрирован в земле Северный Рейн - Вестфалия.
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