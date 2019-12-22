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2019-12-22T00:28+0300
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СМИ: в Берлине полиция не обнаружила подозрительный предмет на рынке
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РИА Новости

СМИ: в Берлине полиция не обнаружила подозрительный предмет на рынке

00:28 22.12.2019
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© Flickr / chaojikazuПолиция Германии
Полиция Германии
© Flickr / chaojikazu
Полиция Германии. Архивное фото
БЕРЛИН, 22 дек - РИА Новости. Полиция закончила обыск на рождественском рынке на площади Брайтшайдплац в Берлине, подозрительный предмет не обнаружен, сообщил телеканал n-tv.
По информации телеканала, владельцы стендов на рынке смогли вернуться за прилавки, перекрытия на окрестных улицах начали убирать. Поезда все еще проходят без остановки расположенную здесь станцию Zoologischer Garten.
На рождественском рынке в Берлине на площади Брайтшайдплац, где в 2016 году произошел теракт, был обнаружен подозрительный предмет. Два гражданина Сирии задержаны, сообщила в субботу газета Berliner Zeitung. Людей эвакуировали.
Задержанные известны своими исламистскими убеждениями, они имеют опыт обращения со взрывчаткой, писала газета. По данным Tageszeitung, один из них прибыл из США, второй зарегистрирован в земле Северный Рейн - Вестфалия.
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