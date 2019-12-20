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В ГД и СФ считают важным обсуждение законопроектов о защите инвестиций
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РИА Новости

В ГД и СФ считают важным обсуждение законопроектов о защите инвестиций

20:28 20.12.2019
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© РИА Новости / Максим БлиновЗдание Совета Федерации Федерального Собрания Российской Федерации
Здание Совета Федерации Федерального Собрания Российской Федерации
© РИА Новости / Максим Блинов
МОСКВА, 20 дек - РИА Новости. Обсуждение таких инициатив, как законопроект о защите инвестиций и капиталовложений крайне важно, они должны быть результатом совместной работы законодательной и исполнительной власти, считают опрошенные РИА Новости представители верхней и нижней палат российского парламента.
Ранее председатель Госдумы Вячеслав Володин заявил, что законопроекты по защите и поощрению капиталовложений нуждаются в существенной доработке, в этой связи на 20 января запланированы парламентские слушания, куда Дума пригласит представителей правительства для обсуждения поправок к инициативам перед их принятием во втором чтении. Как отметил Володин, это долгожданные инициативы, из числа тех, на которые возлагаются большие надежды для решения задачи повышения темпов роста экономики. Однако, отметил Володин, внесенный к первому чтению проект был "мягко говоря сырой" и требует большой доработки, "об этом мы говорили нашим коллегам из правительства".
Впоследствии глава Минэкономразвития Максим Орешкин в беседе с РБК сказал, что доработка законопроектов в процессе их рассмотрения парламентом - нормальная практика. Он назвал "странным" желание получать "идеальные" законопроекты, не требующие дискуссии.

"Речь идёт о важнейшем законопроекте, основная цель и смысл которого изложены в его названии. Мы, конечно, очень надеемся, что этот закон создаст новые возможности для развития нашей экономики... Безусловно, это важно, и мы приветствуем готовность министров и правительства в целом обсуждать с парламентом такие масштабные решения в рамках работы Государственной думы и в рамках так называемого нулевого чтения - в том числе и в Совете Федерации. Поэтому наш подход - конечно, законы, такие важные для экономики, нужно активно обсуждать", - сказал РИА Новости вице-спикер Совета Федерации Николай Журавлев.

Он отметил, что правительство, в том числе с участием профильных министерств, делает "очень серьёзный шаг" для привлечения и возврата в РФ "больших и очень серьезных инвестиций". По словам Журавлёва, такие предложения "нужно и важно широко обсуждать с экспертами, с парламентариями, со всеми заинтересованными сторонами".
В свою очередь, координатор партпроекта "Единой России" "Локомотивы Роста", депутат Госдумы Денис Кравченко выразил уверенность в том, что такие законопроекты, как о защите инвестиций и поощрении капиталовложений, должны быть "в обязательном порядке результатом совместной работы законодательной и исполнительной власти".
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"Такие законопроекты разрабатываются не каждый день. Речь идет о внедрении механизмов привлечения колоссальных инвестиций на развитие нашей страны – не менее 20 триллионов, по расчетам Минфина. То, что такие предложения широко обсуждаются – естественно. В любом масштабном проекте важны детали, поэтому очень ценно, что министерство экономики понимает важность обсуждения таких проектов на всех этапах", - сказал Кравченко РИА Новости.
Он отметил, что на площадках "Локомотивов роста" уже давно обсуждается - совместно с министерством финансов и с министерством экономического развития - идея и концепция разработки такого законопроекта и механизма, который бы создал единые условия ведения эффективного бизнеса в России, "ведь без инвестиций нет развития".
"Где, как не в Госдуме, которая является, по сути, местом поиска компромиссов, должна проводиться эта работа? Только так мы сможем не просто прийти к взаимопониманию между политиками, но и разработаем эффективное решение, которое будет полезно для развития, стимулирования появления реальных точек роста экономики и промышленности, и, в конечном итоге, для повышения качества жизни наших граждан", - заявил депутат.
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Он отметил, что министерство экономического развития РФ – одно из ключевых в стране, важнейший стратегический партнёр, с которым удалось добиться господдержки высокотехнологичных инфраструктурных проектов. На ведомство возложена огромная ответственность, поэтому каждый должен помогать ему, заключил Кравченко.
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