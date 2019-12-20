ВЕЭС утвердил новый состав коллегии Евразийской экономической комиссии

"Члены ВЕЭС утвердили новый состав коллегии комиссии. По-прежнему у каждой страны союза в коллегии будет по два представителя. Новый состав коллегии ЕЭК приступит к выполнению обязанностей 1 февраля 2020 года. С этой же даты вступит в должность новый председатель коллегии ЕЭК, на должность которого Высший евразийский экономический совет назначил на четырехлетний период представителя Республики Беларусь Михаила Мясниковича", - сообщает ЕЭК.

Отмечается, что Мясникович ранее занимал должность председателя совета республики Национального собрания Белоруссии.

В министерском составе коллегии также произошел ряд изменений. Так, пост министра по промышленности и агропромышленному комплексу ЕЭК покинет Александр Субботин, на его место придет Артак Камалян из Армении. Его земляк Гегам Варданян займет должность министра по внутренним рынкам, информатизации, информационно-коммуникационным технологиям, сменив Карине Минасян.