МОСКВА, 20 дек - РИА Новости. Высший евразийский экономический совет (ВЕЭС) утвердил новый состав коллегии Евразийской экономической комиссии (ЕЭК), об этом говорится в сообщении ЕЭК.
"Члены ВЕЭС утвердили новый состав коллегии комиссии. По-прежнему у каждой страны союза в коллегии будет по два представителя. Новый состав коллегии ЕЭК приступит к выполнению обязанностей 1 февраля 2020 года. С этой же даты вступит в должность новый председатель коллегии ЕЭК, на должность которого Высший евразийский экономический совет назначил на четырехлетний период представителя Республики Беларусь Михаила Мясниковича", - сообщает ЕЭК.
Отмечается, что Мясникович ранее занимал должность председателя совета республики Национального собрания Белоруссии.
В министерском составе коллегии также произошел ряд изменений. Так, пост министра по промышленности и агропромышленному комплексу ЕЭК покинет Александр Субботин, на его место придет Артак Камалян из Армении. Его земляк Гегам Варданян займет должность министра по внутренним рынкам, информатизации, информационно-коммуникационным технологиям, сменив Карине Минасян.
Свою работу в комиссии продолжат министр по техническому регулированию Виктор Назаренко, министр по экономике и финансовой политике Тимур Жаксылыков, министр по конкуренции и антимонопольному регулированию Серик Жумангарин, министр по таможенному сотрудничеству Нурлан Акматов, министр по энергетике и инфраструктуре Эмиль Кайкиев, министр по интеграции и макроэкономике Сергей Глазьев и министр по торговле ЕЭК Вероника Никишина.
Вчера, 04:15Высший Евразийский экономический совет