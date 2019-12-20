Суд рассмотрит ходатайство о продлении задержания Уилану 24 декабря

"Мы узнали от адвокатов Пола, что следующее заседание по задержанию будут проведено 24 декабря в 10:30 в Московском городском суде. Как и в случае с пятью предыдущими слушаниями, это заседание не касается рассмотрения дела по существу, это просто процедурное событие, которое позволит ФСБ задержать его еще на 4 месяца", - говорится в заявлении Дэвида Уилана, поступившем в РИА Новости.