Суд рассмотрит ходатайство о продлении задержания Уилану 24 декабря

ВАШИНГТОН, 20 дек - РИА Новости. Мосгорсуд рассмотрит ходатайство о продлении срока задержания обвиняемому в шпионаже Полу Уилану 24 декабря, заявил брат задержанного Дэвид Уилан.
"Мы узнали от адвокатов Пола, что следующее заседание по задержанию будут проведено 24 декабря в 10:30 в Московском городском суде. Как и в случае с пятью предыдущими слушаниями, это заседание не касается рассмотрения дела по существу, это просто процедурное событие, которое позволит ФСБ задержать его еще на 4 месяца", - говорится в заявлении Дэвида Уилана, поступившем в РИА Новости.
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О задержании Уилана в Москве ФСБ сообщила в конце 2018 года. По заявлению спецслужбы, Уилана схватили во время шпионской акции, ему грозит от 10 до 20 лет колонии. У задержанного есть гражданства США, Канады, Ирландии и Великобритании. По словам брата Уилана, Пол - бывший морской пехотинец и приехал в Москву на свадьбу к другу.
Из озвученных в суде данных известно, что Уилан регулярно приезжает в Россию с 2007 года. Мужчина работает старшим менеджером в сфере корпоративной безопасности в компании BorgWarner, которая занимается производством автомобильных компонентов. Пол Уилан сообщил, что должность его брата в BorgWarner была упразднена, так что он сейчас безработный.
Фабула дела официально не раскрывается из-за секретности.
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