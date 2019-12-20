Билли Айлиш исполнила песню, которую написала в семь лет

МОСКВА, 21 дек — РИА Новости. На YouTube опубликовали видео, на котором американская певица Билли Айлиш поет на шоу Джеймса Кордена "Carpool karaoke" песню "What a wonderful life", которую написала в семь лет.
Самую первую композицию Айлиш исполнила на укулеле. Инструмент телеведущий прятал на заднем сидении автомобиля.
Джеймса Кордена тронула простая и искренняя мелодия, и он назвал ее "славной".
Певица также рассказала о песне "I will" группы The Beatles, которую выучила в возрасте шести лет.
Вместе Корден и Айлиш также спели хиты "Bad guy" и "Ocean eyes", благодаря которым Билли за два года стала звездой мирового уровня.
"Помню, как мы с братом шутили, когда только начинали работать над моим первым альбомом. Он тогда заявил: "Я сделаю тебя самой большой поп-звездой в мире". Как же меня тогда рассмешила эта фраза", — поделилась историей исполнительница.
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