Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Новогодний фон
Культура
2019-12-20T19:35+0300
https://ria.ru/20191220/1562659524.html
Билли Айлиш исполнила песню, которую написала в семь лет
https://cdn23.img.ria.ru/images/156265/90/1562659016_46:0:3424:1900_1036x0_80_0_0_d7b9d124e978bfded2f065e8a1c93ef8.jpg
РИА Новости

Билли Айлиш исполнила песню, которую написала в семь лет

19:35 20.12.2019
162
МОСКВА, 21 дек — РИА Новости. На YouTube опубликовали видео, на котором американская певица Билли Айлиш поет на шоу Джеймса Кордена "Carpool karaoke" песню "What a wonderful life", которую написала в семь лет.
Самую первую композицию Айлиш исполнила на укулеле. Инструмент телеведущий прятал на заднем сидении автомобиля.
Джеймса Кордена тронула простая и искренняя мелодия, и он назвал ее "славной".
Певица также рассказала о песне "I will" группы The Beatles, которую выучила в возрасте шести лет.
Вместе Корден и Айлиш также спели хиты "Bad guy" и "Ocean eyes", благодаря которым Билли за два года стала звездой мирового уровня.

"Помню, как мы с братом шутили, когда только начинали работать над моим первым альбомом. Он тогда заявил: "Я сделаю тебя самой большой поп-звездой в мире". Как же меня тогда рассмешила эта фраза", — поделилась историей исполнительница.

Американская певица Билли Айлиш
14 декабря, 19:54Культура
Билли Айлиш рассказала, что думает о запретах
201005
КультураБилли АйлишМузыкаНовости культурыYouTube
Рекомендуем
Американского эксперта выгнали из студии России 1 за убогий юмор
Американского эксперта выгнали из студии "России 1" за "убогий юмор"
Сотрудники ДПС на Лубянской площади недалеко от здания ФСБ в Москве, рядом с которым произошла стрельба
Умер второй силовик, раненый на Лубянке
Стоп-кадр видео сбрасывания внедорожника Mercedes Gelandewagen с вертолета
Владелец Gelandewagen объяснил, зачем сбросил машину с вертолета
Предупреждение о соблюдении скоростного режима на одном из участков Третьего транспортного кольца в Москве
В России понизят нештрафуемый порог превышения скорости
Здание нефтегазовой компании Нафтогаз Украины в Киеве
"Нафтогаз" согласен подписать контракт без привязки к долгу "Газпрома"
Автомобили на пункте оплаты проезда на участке автомобильной дороги М-11 Москва - Санкт-Петербург
Медведев оценил идею снизить нештрафуемый порог превышения скорости
Чита
Последний день 2019 года станет выходным более чем в 30 регионах
Сотрудники силовых структур недалеко от здания ФСБ на Лубянской площади в Москве
СК раскрыл личность мужчины, стрелявшего у здания ФСБ в Москве
Президент РФ Владимир Путин и президент Белоруссии Александр Лукашенко во время встречи в Санкт-Петербурге
Лукашенко сообщил о паре нерешенных проблем с Путиным
Сотрудник полиции возле служебного автомобиля
В Оренбургской области четыре человека погибли в ДТП с грузовиком
Президент РФ Владимир Путин и председатель Китайской Народной Республики Си Цзиньпин
В МИД Китая заявили о высоком уровне доверия в отношениях с Россией
Россиянин Александр Винник, задержанный в Греции по запросу США
Защита Винника обжаловала решение Минюста Греции по его экстрадиции
Президент РФ Владимир Путин на церемонии подписания документов по результатам заседания Высшего евразийского экономического совета
Путин: СНГ никогда не забудет подвига советских людей во время войны
У здания ФСБ на Лубянской площади в Москве, где произошла стрельба
Отец предполагаемого стрелка у здания ФСБ прокомментировал инцидент
Новейший корабль Starliner на ракете-носителе Atlas V во время старта c мыса Канаверал во Флориде, США. 20 декабря 2019
В НАСА заявили, что Starliner не будет стыковаться с МКС
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
20:30Разъяренный Санта Клаус разгромил студию на съемках популярного ТВ-шоу
20:26В Венесуэле девять человек погибли при крушении самолета
20:25Экс-премьер Эстонии выступил против давления на Sputnik в стране
20:12Адвокат Винника назвала решение о его экстрадиции смертным приговором
20:10Отец стрелявшего у здания ФСБ мужчины рассказал о сыне
20:07ВЕЭС утвердил новый состав коллегии Евразийской экономической комиссии
20:06Эксперт считает, что СНВ нужно продлить как можно скорее
19:59Во Франции хирурга заподозрили в насилии над 349 детьми
19:52Экс-депутат Рады оценила шансы на восстановление украинской экономики
19:44В РПЦ прокомментировали слова патриарха о русском языке в богослужении
19:43Экс-директора по инвестициям "Восточного" отправили под домашний арест
19:35Билли Айлиш исполнила песню, которую написала в семь лет
19:30Богданов обсудил с послом Сирии ситуацию на Ближнем Востоке
19:30Партия Порошенко заявила об обысках в своем офисе
19:29Симоньян отреагировала на документ Демпартии по борьбе со Sputnik и RT
19:24В Тулуне три человека погибли при проведении земляных работ
19:21ЕР не поддержит идею снижения нештрафуемого порога превышения скорости
19:14ВЦИОМ сообщил о росте одобрения работы Путина в ходе пресс-конференции
19:08В Минске началась незаконная акция против интеграции с Россией
18:57Пентагон рассказал о планах оставить американских военных в Сирии
Лента новостейМолния