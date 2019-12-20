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Рязанская область
Рязанская область
2019-12-20T17:48+0300
https://ria.ru/20191220/1562657981.html
Любимов: Нацпроект "Культура" принес региону беспрецедентные средства
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РИА Новости

Любимов: Нацпроект "Культура" принес региону беспрецедентные средства

17:48 20.12.2019
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© РИА Новости / Владимир ТрефиловГубернатор Рязанской области Николай Любимов
Губернатор Рязанской области Николай Любимов
© РИА Новости / Владимир Трефилов
Губернатор Рязанской области Николай Любимов. Архивное фото
РЯЗАНЬ, 20 дек - РИА Новости. Сфера культуры в Рязанской области получила беспрецедентные средства благодаря нацпроекту, заявил в пятницу губернатор области Николай Любимов на мероприятии, посвященном реализации в регионе в 2019 году федеральных проектов "Культурная среда" и "Творческие люди" национального проекта "Культура".
Мероприятие состоялось в музыкальном колледже имени Г. и А. Пироговых. Николай Любимов осмотрел компьютерный класс, библиотеку, малый зал и ряд кабинетов музыкального колледжа, где установлено новое оборудование и инструменты, приобретенные в рамках нацпроекта "Культура". По словам губернатора, Рязанская область активно включилась в реализацию национальных проектов.
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"Серьезное внимание к сфере культуры еще раз подчеркивает намерения государства создать комфортные условия для людей во всех направлениях. Несомненно, реализация федеральных проектов "Культурная среда" и "Творческие люди" позволяет совершенно на другом уровне вести работу по развитию этой отрасли. Сфера культуры благодаря нацпроекту получила беспрецедентные средства, в которых давно нуждалась. Они направляются в том числе и на развитие творческих способностей детей", - сказал Николай Любимов.
Глава региона отметил, что за время реализации нацпроекта новые музыкальные инструменты, оборудование и учебные материалы получит половина учреждений культуры в Рязанской области. На сегодняшний день серьезно обновлена материально-техническая база музыкального колледжа, свыше 180 новых инструментов, 154 комплекта оборудования, более 1000 наименований учебной и нотной литературы было закуплено для 10 муниципальных детских школ искусств Рязани, Касимова и Пронского района. Построен новый клуб в селе Благие Александро-Невского района, два сельских дома культуры капитально отремонтированы. Созданы два современных кинозала в поселке Заречный Скопинского района и моногороде Лесной Шиловского района. Более 130 педагогов и работников образовательных учреждений в области культуры прошли курсы повышения квалификации. Кроме того, благодаря полученным грантам реализуются проекты НКО, один из которых позволит активизировать выездную выставочную деятельность музею Есенина.
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Рязанская областьНиколай ЛюбимовКультураРязанская область
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