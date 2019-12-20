Любимов: Нацпроект "Культура" принес региону беспрецедентные средства

Мероприятие состоялось в музыкальном колледже имени Г. и А. Пироговых. Николай Любимов осмотрел компьютерный класс, библиотеку, малый зал и ряд кабинетов музыкального колледжа, где установлено новое оборудование и инструменты, приобретенные в рамках нацпроекта "Культура". По словам губернатора, Рязанская область активно включилась в реализацию национальных проектов.

"Серьезное внимание к сфере культуры еще раз подчеркивает намерения государства создать комфортные условия для людей во всех направлениях. Несомненно, реализация федеральных проектов "Культурная среда" и "Творческие люди" позволяет совершенно на другом уровне вести работу по развитию этой отрасли. Сфера культуры благодаря нацпроекту получила беспрецедентные средства, в которых давно нуждалась. Они направляются в том числе и на развитие творческих способностей детей", - сказал Николай Любимов.

Глава региона отметил, что за время реализации нацпроекта новые музыкальные инструменты, оборудование и учебные материалы получит половина учреждений культуры в Рязанской области. На сегодняшний день серьезно обновлена материально-техническая база музыкального колледжа, свыше 180 новых инструментов, 154 комплекта оборудования, более 1000 наименований учебной и нотной литературы было закуплено для 10 муниципальных детских школ искусств Рязани, Касимова и Пронского района. Построен новый клуб в селе Благие Александро-Невского района, два сельских дома культуры капитально отремонтированы. Созданы два современных кинозала в поселке Заречный Скопинского района и моногороде Лесной Шиловского района. Более 130 педагогов и работников образовательных учреждений в области культуры прошли курсы повышения квалификации. Кроме того, благодаря полученным грантам реализуются проекты НКО, один из которых позволит активизировать выездную выставочную деятельность музею Есенина.