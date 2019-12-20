Патриарх Кирилл выступил за уменьшение отчетности для священников

"В обществе обсуждается необходимость уменьшения административной нагрузки на школьных учителей. В итоге государством был в этом году подготовлен законопроект, направленный на уменьшение таковой "нагрузки, связанной с составлением учителями отчетов" — это цитата из сопроводительного документа законопроекта. Полагаю уместным присматриваться к положительным примерам из жизни светского общества и рекомендую епархиальным комиссиям города Москвы придерживаться подобного подхода в своем взаимодействии с приходами", - сказал патриарх Кирилл.