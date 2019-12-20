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Религия и мировоззрение
2019-12-20T17:17+0300
https://ria.ru/20191220/1562656490.html
Патриарх Кирилл выступил за уменьшение отчетности для священников
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РИА Новости

Патриарх Кирилл выступил за уменьшение отчетности для священников

17:17 20.12.2019
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© РИА Новости / Алексей Никольский / Перейти в фотобанкПатриарх Московский и всея Руси Кирилл выступает на торжественных мероприятиях, посвященных десятилетию Поместного собора Русской православной церкви
Патриарх Московский и всея Руси Кирилл выступает на торжественных мероприятиях, посвященных десятилетию Поместного собора Русской православной церкви
© РИА Новости / Алексей Никольский
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МОСКВА, 20 дек – РИА Новости. Патриарх Московский и вся Руси Кирилл на епархиальном собрании Москвы высказался в пользу уменьшения отчетности для священников и привел в качестве положительного примера законопроект, который регулирует нагрузку учителей.
"В обществе обсуждается необходимость уменьшения административной нагрузки на школьных учителей. В итоге государством был в этом году подготовлен законопроект, направленный на уменьшение таковой "нагрузки, связанной с составлением учителями отчетов" — это цитата из сопроводительного документа законопроекта. Полагаю уместным присматриваться к положительным примерам из жизни светского общества и рекомендую епархиальным комиссиям города Москвы придерживаться подобного подхода в своем взаимодействии с приходами", - сказал патриарх Кирилл.
Патриарх Московский и Всея Руси Кирилл
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Глава Русской церкви рассказал, что ему задают вопрос, не мешает ли отчетность священнику в полной мере посвящать себя богослужебной деятельности? На это патриарх Кирилл привел в пример указ в одном из подразделений РПЦ.
"Недавно в одном из викариатств было распространено указание предоставлять информацию о деятельности воскресных школ ежемесячно. Учитывая, что воскресная школа действует только по выходным, то есть иногда не более четырех дней в месяц, такая частая отчетность представляется явно излишней", - заметил он.
При этом патриарх отметил, что сбор данных не должен быть самоцелью, хотя статистика и полезна: "цифры дают нам информацию о приходах, которая позволяет оценить динамику развития церковной жизни". "Статистика должна облегчать, а не отягощать труд патриарха, архиереев, священников и их помощников", - подытожил патриарх Кирилл.
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