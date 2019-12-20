ДНК для творчества: появилась новая площадка для развития школьников

МОСКВА, 20 дек — РИА Новости. Новый научный центр – Дом научной коллаборации (ДНК) – открылся на площадке Нижегородского государственного технического университета им. Р.Е.Алексеева (НГТУ). Основная задача этой площадки дополнительного образования – популяризация научно-технического творчества и развитие системы молодежного наставничества. Такой формат образования открывает новые возможности профориентации школьников и позволяет вовлекать их в научно-исследовательскую деятельность.

В центре будут работать "Детский университет" – это дополнительные развивающие программы для детей по профилю университета, "Малая академия" – дополнительные программы для детей, получающих среднее общее или среднее профессиональное образование, и проходить "Урок технологии" – обучение в сетевой форме с использованием мастерских, лабораторий и кадровых ресурсов НГТУ.

Стоит отметить, что записаться на обучающую программу может любой учащийся, занятия проводятся совершенно бесплатно.

"Дом научной коллаборации станет центром образования, где школьники будут набираться знаний", – отметил директор Дома научной коллаборации им. И.П.Кулибина Андрей Шалухо. Он также добавил, что специалисты НГТУ уже имеют богатый опыт по обучению школьников.Годом ранее в стенах вуза внешкольное обучение по точным предметам прошли порядка 400 детей.

Нужно отметить, что ДНК станет полезным не только для детей, но и для их учителей. На новой площадке будут проводиться дополнительные профессиональные программы для педагогов, где действующие преподаватели смогут получить знания и в дальнейшем передать их своим ученикам, сообщает пресс-служба региона.

"Учителя смогут изучить 3D-моделирование и печать, чтобы в дальнейшем преподавать основы этих предметов на своих уроках. Пройти обучение можно также бесплатно, но для начала должна собраться группа", – добавил Шалухо.