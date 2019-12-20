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2019-12-20T16:29+0300
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ДНК для творчества: появилась новая площадка для развития школьников
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РИА Новости

ДНК для творчества: появилась новая площадка для развития школьников

16:29 20.12.2019
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© Владимир РешетовДети запускают квадрокоптер на занятии в Доме научной коллаборации (ДНК)
Дети запускают квадрокоптер на занятии в Доме научной коллаборации (ДНК)
© Владимир Решетов
МОСКВА, 20 дек — РИА Новости. Новый научный центр – Дом научной коллаборации (ДНК) – открылся на площадке Нижегородского государственного технического университета им. Р.Е.Алексеева (НГТУ). Основная задача этой площадки дополнительного образования – популяризация научно-технического творчества и развитие системы молодежного наставничества. Такой формат образования открывает новые возможности профориентации школьников и позволяет вовлекать их в научно-исследовательскую деятельность.
В центре будут работать "Детский университет" – это дополнительные развивающие программы для детей по профилю университета, "Малая академия" – дополнительные программы для детей, получающих среднее общее или среднее профессиональное образование, и проходить "Урок технологии" – обучение в сетевой форме с использованием мастерских, лабораторий и кадровых ресурсов НГТУ.
Стоит отметить, что записаться на обучающую программу может любой учащийся, занятия проводятся совершенно бесплатно.
"Дом научной коллаборации станет центром образования, где школьники будут набираться знаний", – отметил директор Дома научной коллаборации им. И.П.Кулибина Андрей Шалухо. Он также добавил, что специалисты НГТУ уже имеют богатый опыт по обучению школьников.Годом ранее в стенах вуза внешкольное обучение по точным предметам прошли порядка 400 детей.
Нужно отметить, что ДНК станет полезным не только для детей, но и для их учителей. На новой площадке будут проводиться дополнительные профессиональные программы для педагогов, где действующие преподаватели смогут получить знания и в дальнейшем передать их своим ученикам, сообщает пресс-служба региона.
"Учителя смогут изучить 3D-моделирование и печать, чтобы в дальнейшем преподавать основы этих предметов на своих уроках. Пройти обучение можно также бесплатно, но для начала должна собраться группа", – добавил Шалухо.
Нижегородский Дом научной коллаборации реализуется в рамках федерального проекта "Успех каждого ребенка", который первую очередь направлен на дополнительное образование, профориентацию и поддержку талантливых детей.
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