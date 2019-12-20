Жительниц Подмосковья проверили на рак молочной железы

МОСКВА, 20 дек - РИА Новости. Жительницы Московской области в рамках акции прошли обследование на выявление рака молочной железы, сообщил телеканал Жительницы Московской области в рамках акции прошли обследование на выявление рака молочной железы, сообщил телеканал "360" со ссылкой на министерство здравоохранения региона.

По словам исполняющего обязанности министра здравоохранения Московской области Екатерины Огневой, рак молочных желез – самый распространенный вид онкологии у женщин.

"Рак молочных желез – самое распространенное онкологическое заболевание среди женщин. Успешность лечения зависит от стадии, на которой была обнаружена болезнь. Поэтому важно обнаружить заболевание как можно раньше", – сказала Екатерина Огнева.

Акция позволила провести почти 19 тысяч маммографических и более 6,5 тысячи ультразвуковых исследований, специалисты дали около 6 тысяч консультаций.