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Шапка - Новости Подмосковья
Новости Подмосковья
2019-12-20T16:36+0300
https://ria.ru/20191220/1562652468.html
Жительниц Подмосковья проверили на рак молочной железы
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РИА Новости

Жительниц Подмосковья проверили на рак молочной железы

16:36 20.12.2019
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© РИА Новости / Алексей СухоруковЛаборант настраивает цифровой маммограф
Лаборант настраивает цифровой маммограф
© РИА Новости / Алексей Сухоруков
МОСКВА, 20 дек - РИА Новости. Жительницы Московской области в рамках акции прошли обследование на выявление рака молочной железы, сообщил телеканал "360" со ссылкой на министерство здравоохранения региона.
По словам исполняющего обязанности министра здравоохранения Московской области Екатерины Огневой, рак молочных желез – самый распространенный вид онкологии у женщин.
"Рак молочных желез – самое распространенное онкологическое заболевание среди женщин. Успешность лечения зависит от стадии, на которой была обнаружена болезнь. Поэтому важно обнаружить заболевание как можно раньше", – сказала Екатерина Огнева.
Акция позволила провести почти 19 тысяч маммографических и более 6,5 тысячи ультразвуковых исследований, специалисты дали около 6 тысяч консультаций.
После проведенных исследований 2,8 тысячи женщин было направлено на дополнительное обследование с подозрениями на новообразования.
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Новости ПодмосковьяМосковская область
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