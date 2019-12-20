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В Калининграде пресекли работу подпольного производства сигарет
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РИА Новости

В Калининграде пресекли работу подпольного производства сигарет

14:36 20.12.2019
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© РИА НовостиПрокуратура
Прокуратура
© РИА Новости
Прокуратура. Архивное фото
КАЛИНИНГРАД, 20 дек - РИА Новости. Сотрудники правоохранительных органов пресекли незаконную деятельность группы жителей Калининграда, которые организовали на одном из складов производство сигарет, сообщила пресс-служба прокуратуры Калининградской области.
Установлено, что несколько жителей Калининграда арендовали склад, где организовали незаконное производство немаркированной табачной продукции марки Rominta для ее продажи на территории области.
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"В результате проведенных следственно-оперативных мероприятий незаконная деятельность данных лиц пресечена, в ходе произведенного осмотра складского помещения изъято более 50 тысяч пачек немаркированной табачной продукции, стоимостью не менее 2 миллионов рублей", - говорится в сообщении.
Отмечается, что уголовное дело возбуждено по части 6 статьи 171.1 Уголовного кодекса РФ (производство, хранение в целях сбыта и продажа немаркированных табачных изделий, совершенные группой лиц по предварительному сговору в особо крупном размере), максимальное наказание по которой - до шести лет лишения свободы. В настоящее время по уголовному делу проводится расследование, добавили в прокуратуре.
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РоссияКалининградПроисшествия
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