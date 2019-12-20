В Калининграде пресекли работу подпольного производства сигарет

Установлено, что несколько жителей Калининграда арендовали склад, где организовали незаконное производство немаркированной табачной продукции марки Rominta для ее продажи на территории области.

"В результате проведенных следственно-оперативных мероприятий незаконная деятельность данных лиц пресечена, в ходе произведенного осмотра складского помещения изъято более 50 тысяч пачек немаркированной табачной продукции, стоимостью не менее 2 миллионов рублей", - говорится в сообщении.

Отмечается, что уголовное дело возбуждено по части 6 статьи 171.1 Уголовного кодекса РФ (производство, хранение в целях сбыта и продажа немаркированных табачных изделий, совершенные группой лиц по предварительному сговору в особо крупном размере), максимальное наказание по которой - до шести лет лишения свободы. В настоящее время по уголовному делу проводится расследование, добавили в прокуратуре.