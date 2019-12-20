В Верхневолжье принят закон о допмерах поддержки многодетных семей

Документ предусматривает дополнительные меры поддержки семей с детьми, которые начнут действовать с 2020 года. В их числе – предоставление субсидий для семей с пятью и более детьми на приобретение транспортного средства (до 50% его стоимости). На 2020 год по этому направлению в областном бюджете заложены более 48 миллионов рублей. Ожидается, что поддержка будет оказана 48 семьям. Воспользоваться субсидией можно будет единожды в пять лет.