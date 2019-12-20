В Верхневолжье принят закон о допмерах поддержки многодетных семей

ТВЕРЬ, 20 дек – РИА Новости. Законодательное собрание Тверской области приняло сразу в двух чтениях изменения в региональный закон "О многодетной семье в Тверской области и мерах по ее социальной поддержке", которые были инициированы губернатором области Игорем Руденей.
Документ предусматривает дополнительные меры поддержки семей с детьми, которые начнут действовать с 2020 года. В их числе – предоставление субсидий для семей с пятью и более детьми на приобретение транспортного средства (до 50% его стоимости). На 2020 год по этому направлению в областном бюджете заложены более 48 миллионов рублей. Ожидается, что поддержка будет оказана 48 семьям. Воспользоваться субсидией можно будет единожды в пять лет.
Еще одна мера поддержки – освобождение многодетных семей от уплаты транспортного налога на одну легковую машину (мощностью до 250 лошадиных сил). В 2020 году мерой поддержки смогут воспользоваться более 3600 семей.
На заседании областного правительства, на котором обсуждался законопроект, глава региона отметил, что в области совершенствуется система поддержки семей, а регион перенимает лучший опыт других регионов.