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Тверская область
2019-12-20T14:35+0300
https://ria.ru/20191220/1562644420.html
В Верхневолжье принят закон о допмерах поддержки многодетных семей
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РИА Новости

В Верхневолжье принят закон о допмерах поддержки многодетных семей

14:35 20.12.2019
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© РИА Новости / Максим Богодвид / Перейти в фотобанкЖенщина гуляет с детьми в парке
Женщина гуляет с детьми в парке
© РИА Новости / Максим Богодвид
Перейти в фотобанк
ТВЕРЬ, 20 дек – РИА Новости. Законодательное собрание Тверской области приняло сразу в двух чтениях изменения в региональный закон "О многодетной семье в Тверской области и мерах по ее социальной поддержке", которые были инициированы губернатором области Игорем Руденей.
Документ предусматривает дополнительные меры поддержки семей с детьми, которые начнут действовать с 2020 года. В их числе – предоставление субсидий для семей с пятью и более детьми на приобретение транспортного средства (до 50% его стоимости). На 2020 год по этому направлению в областном бюджете заложены более 48 миллионов рублей. Ожидается, что поддержка будет оказана 48 семьям. Воспользоваться субсидией можно будет единожды в пять лет.
Еще одна мера поддержки – освобождение многодетных семей от уплаты транспортного налога на одну легковую машину (мощностью до 250 лошадиных сил). В 2020 году мерой поддержки смогут воспользоваться более 3600 семей.
На заседании областного правительства, на котором обсуждался законопроект, глава региона отметил, что в области совершенствуется система поддержки семей, а регион перенимает лучший опыт других регионов.
Галина Карелова
18 декабря, 16:56
В Совфеде рассказали о работе над законопроектом о многодетных семьях
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Тверская областьИгорь РуденяТверская областьОбщество
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