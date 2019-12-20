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Суд в Лондоне перенес заседание по делу Ассанжа на вторую половину дня
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РИА Новости

Суд в Лондоне перенес заседание по делу Ассанжа на вторую половину дня

14:33 20.12.2019
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© AP Photo / Matt DunhamОснователь WikiLeaks Джулиан Ассанж у здания суда в Лондоне, Великобритания. 1 мая 2019
Основатель WikiLeaks Джулиан Ассанж у здания суда в Лондоне, Великобритания. 1 мая 2019
© AP Photo / Matt Dunham
Основатель WikiLeaks Джулиан Ассанж у здания суда в Лондоне, Великобритания. 1 мая 2019. Архивное фото
ЛОНДОН, 20 дек - РИА Новости, Наталья Копылова. Заседание суда с участием основателя Wikileaks Джулиана Ассанжа перенесено на вторую половину дня из-за того, что британская тюрьма Белмарш, в которой он содержится, не разрешила ему выехать в Вестминстерский магистратский суд, сообщили РИА Новости юристы, представляющие интересы Ассанжа в суде.
"Заседание перенесено на 14.30 (17.30 мск) из-за того, что тюрьма не разрешила ему выехать в суд. Возможно, Ассанж даст показания по видеосвязи, как это было вчера", - сказал один из юристов.
Ассанж в пятницу должен был предстать в лондонском суде в качестве свидетеля для дачи показаний по видеосвязи судье Национального суда Испании Хосе де ла Мата по делу о предполагаемом шпионаже, который, по данным следствия, вела в здании посольства Эквадора в Лондоне испанская охранная фирма Undercover Global.
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По версии следствия, сотрудники Undercover Global, которая занималась охраной эквадорского посольства с 2012 по 2018 годы, собирали информацию об Ассанже, его адвокатах, помощниках и посетителях и передавали эти сведения американской разведке и властям Эквадора. Хозяину фирмы Давиду Моралесу предъявлены обвинения в преступлениях против неприкосновенности частной жизни, нарушении тайны адвоката и клиента, отмывании денег, даче взяток и незаконном владении оружием. Он находится на свободе при ограничительных мерах до рассмотрения дела по существу.
Ранее адвокат Аитор Мартинес заявил РИА Новости, что дело о слежке для американских властей может стать причиной для отказа Британии в экстрадиции Ассанжа в США.
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Ассанж, обвиненный в Швеции в 2010 году в сексуальных домогательствах и изнасиловании, скрывался с июня 2012 года в посольстве Эквадора в Лондоне, опасаясь экстрадиции в скандинавскую страну. Утром 11 апреля 2019 года его задержали по запросу США. Суд в Лондоне признал его виновным в нарушении условий выхода под залог и приговорил к 11 месяцам тюрьмы. Слушания по вопросу экстрадиции начались 2 мая.
Власти США сообщили в конце мая, что предъявили Ассанжу новые обвинения в 17 эпизодах нарушения закона о шпионаже и раскрытии секретной информации. Ранее его обвиняли по одному пункту в сговоре с целью компьютерного взлома. В случае выдачи в США Ассанжу грозит многолетнее тюремное заключение.
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WikiLeaksДжулиан АссанжЭквадорСШАИспанияДело против основателя WikiLeaks Джулиана АссанжаСправкиВ мире
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