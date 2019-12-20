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Религия и мировоззрение
2019-12-20T14:31+0300
https://ria.ru/20191220/1562643850.html
Волкова назначили главой информкомиссии Московской епархии
https://cdn21.img.ria.ru/images/153122/52/1531225230_0:0:3140:1767_1036x0_80_0_0_22f4b1f3aba67028e6ff678561581d92.jpg
РИА Новости

Волкова назначили главой информкомиссии Московской епархии

14:31 20.12.2019
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© РИА Новости / Владимир Трефилов / Перейти в фотобанкРуководитель пресс-службы Патриарха Московского и всея Руси, священник Александр Волков
Руководитель пресс-службы Патриарха Московского и всея Руси, священник Александр Волков
© РИА Новости / Владимир Трефилов
Перейти в фотобанк
Руководитель пресс-службы Патриарха Московского и всея Руси, священник Александр Волков. Архивное фото
МОСКВА, 20 дек - РИА Новости. Бывший пресс-секретарь патриарха Кирилла священник Александр Волков сообщил, что назначен главой информационной комиссии Московской епархии.
"Сегодня по благословению святейшего патриарха Кирилла согласно решению Епархиального совета Москвы назначен руководителем информационной комиссии Московской епархии. Будем работать с новыми силами в родной епархии, есть много мыслей и планов", - написал Волков на своей странице в Facebook.
Обращаясь к журналистам, он добавил, что это не означает, что он теперь "открыт для любых комментариев". "Не обрывайте, пожалуйста, телефон. Работа в первую очередь внутренняя, не в публичном поле", - написал священник.
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Религия и мировоззрениеНовости - Религия и мировоззрениеПатриарх Кирилл (Владимир Гундяев)Русская православная церковьОбщество
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