Волкова назначили главой информкомиссии Московской епархии

МОСКВА, 20 дек - РИА Новости. Бывший пресс-секретарь патриарха Кирилла священник Александр Волков сообщил, что назначен главой информационной комиссии Московской епархии.
"Сегодня по благословению святейшего патриарха Кирилла согласно решению Епархиального совета Москвы назначен руководителем информационной комиссии Московской епархии. Будем работать с новыми силами в родной епархии, есть много мыслей и планов", - написал Волков на своей странице в Facebook.
Обращаясь к журналистам, он добавил, что это не означает, что он теперь "открыт для любых комментариев". "Не обрывайте, пожалуйста, телефон. Работа в первую очередь внутренняя, не в публичном поле", - написал священник.