СФ может обсудить "нормандский диалог" с парламентариями Франции и ФРГ

Председатель Комитета Совета Федерации по международным делам Константин Косачев на пресс-конференции на тему: "Ливадийский форум за 100 часов до старта" в ММПЦ МИА "Россия сегодня". 31 мая 2019

МОСКВА, 20 дек - РИА Новости. Российские сенаторы предложат парламентариям из Германии и Франции обсудить межпарламентское взаимодействие в рамках " Российские сенаторы предложат парламентариям из Германии и Франции обсудить межпарламентское взаимодействие в рамках " нормандского диалога ", заявил журналистам в пятницу глава международного комитета Совфеда Константин Косачев

Ранее эту инициативу поддержал президент РФ Владимир Путин.

"Совет Федерации, разумеется, готов подключиться, если будет готовность верхних палат Германии и Франции", - сказал Косачев.

"Мы пока не связывались с нашими коллегами, предложим парламентариям Франции и Германии обсудить межпарламентское взаимодействует в рамках "нормандского формата", - сказал Косачев.

По его мнению, будет логичным, если уже они выступят с этой инициативой в адрес украинских законодателей.

Саму инициативу Косачев назвал "логичным развитием украинского сюжета". Он подчеркнул, что на встречах с французскими и немецкими коллегами тема урегулирования на Украине постоянно звучит. При этом сами украинские парламентарии отказываются участвовать в диалоге с Россией.

"Если мы сможем в рамках многостороннего диалога установить отношения с Украиной, это было бы очень полезно для мирного урегулирования", - сказал он.