СФ может обсудить "нормандский диалог" с парламентариями Франции и ФРГ

МОСКВА, 20 дек - РИА Новости. Российские сенаторы предложат парламентариям из Германии и Франции обсудить межпарламентское взаимодействие в рамках "нормандского диалога", заявил журналистам в пятницу глава международного комитета Совфеда Константин Косачев.
Ранее эту инициативу поддержал президент РФ Владимир Путин.
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"Совет Федерации, разумеется, готов подключиться, если будет готовность верхних палат Германии и Франции", - сказал Косачев.
"Мы пока не связывались с нашими коллегами, предложим парламентариям Франции и Германии обсудить межпарламентское взаимодействует в рамках "нормандского формата", - сказал Косачев.
По его мнению, будет логичным, если уже они выступят с этой инициативой в адрес украинских законодателей.
Саму инициативу Косачев назвал "логичным развитием украинского сюжета". Он подчеркнул, что на встречах с французскими и немецкими коллегами тема урегулирования на Украине постоянно звучит. При этом сами украинские парламентарии отказываются участвовать в диалоге с Россией.
"Если мы сможем в рамках многостороннего диалога установить отношения с Украиной, это было бы очень полезно для мирного урегулирования", - сказал он.
Сенатор также полагает, что если и возникнут осложнения, "то только со стороны украинских коллег".
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