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Бастрыкин заверил, что ЧП на Лубянке тщательно расследуют
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РИА Новости

Бастрыкин заверил, что ЧП на Лубянке тщательно расследуют

13:38 20.12.2019
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© РИА Новости / Владимир Песня / Перейти в фотобанкМолодой человек оставляет цветы у площади Воровского на пересечении улиц Кузнецкий мост и Большая Лубянка
Молодой человек оставляет цветы у площади Воровского на пересечении улиц Кузнецкий мост и Большая Лубянка
© РИА Новости / Владимир Песня
Перейти в фотобанк
Молодой человек оставляет цветы у площади Воровского на пересечении улиц Кузнецкий мост и Большая Лубянка
МОСКВА, 20 дек - РИА Новости. Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин в День работника органов безопасности заверил, что для расследования вчерашней стрельбы у здания ФСБ на Лубянке будут приняты исчерпывающие меры.
"Сегодня сотрудники и ветераны спецслужб органов безопасности РФ отмечают свой профессиональный праздник. Они стоят на страже безопасности национальных интересов РФ, защищая ее территориальную целостность, граждан и конституционный строй. На сотрудников органов государственной безопасности возложена ответственная задача - противостоять сложным и опасным вызовам нашего времени", - написал он на своей странице в "ВКонтакте".
Стрельба у здания ФСБ в центре Москвы
07:19
Появилось новое видео стрельбы у здания ФСБ на Лубянке
По мнение Бастрыкина, такая работа требует смелости, высоких моральных качеств, верности долгу. Он подчеркнул, что сотрудники органов безопасности ежедневно рискуют своей жизнью, обеспечивая безопасность государства и граждан.
"Да, к сожалению, в наше мирное время произошла трагедия, в результате которой погиб сотрудник ФСБ России. Выражаю самые глубокие соболезнования родным погибшего сотрудника Федеральной службы безопасности. Заверяю, что следствием будут приняты исчерпывающие меры для того, чтобы детально установить причины и обстоятельства произошедшего", - подчеркнул он.
По данным ФСБ, неизвестный открыл стрельбу около дома 12 по улице Большая Лубянка в центре Москвы в четверг вечером. Преступник действовал один, он был нейтрализован, его личность устанавливается.
При стрельбе погиб один сотрудник ФСБ. По данным Минздрава, еще пять человек пострадали, им оказывается медицинская помощь. Среди пострадавших есть один гражданский, сообщал СК РФ. Уголовное дело о посягательстве на жизнь сотрудников правоохранительных органов ведет центральный аппарат СК РФ.
Автомобили ФСБ, Росгвардии и полиции на Лубянской площади в Москве, где у здания ФСБ произошла стрельба
09:15
Тренер рассказал о мужчине, подозреваемом в стрельбе на Лубянке
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Стрельба у здания ФСБ в МосквеСледственный комитет РФФСБ РФАлександр БастрыкинМоскваРоссияПроисшествия
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