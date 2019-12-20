Бастрыкин заверил, что ЧП на Лубянке тщательно расследуют

МОСКВА, 20 дек - РИА Новости. Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин в День работника органов безопасности заверил, что для расследования вчерашней стрельбы у здания ФСБ на Лубянке будут приняты исчерпывающие меры.
"Сегодня сотрудники и ветераны спецслужб органов безопасности РФ отмечают свой профессиональный праздник. Они стоят на страже безопасности национальных интересов РФ, защищая ее территориальную целостность, граждан и конституционный строй. На сотрудников органов государственной безопасности возложена ответственная задача - противостоять сложным и опасным вызовам нашего времени", - написал он на своей странице в "ВКонтакте".
По мнение Бастрыкина, такая работа требует смелости, высоких моральных качеств, верности долгу. Он подчеркнул, что сотрудники органов безопасности ежедневно рискуют своей жизнью, обеспечивая безопасность государства и граждан.
"Да, к сожалению, в наше мирное время произошла трагедия, в результате которой погиб сотрудник ФСБ России. Выражаю самые глубокие соболезнования родным погибшего сотрудника Федеральной службы безопасности. Заверяю, что следствием будут приняты исчерпывающие меры для того, чтобы детально установить причины и обстоятельства произошедшего", - подчеркнул он.
По данным ФСБ, неизвестный открыл стрельбу около дома 12 по улице Большая Лубянка в центре Москвы в четверг вечером. Преступник действовал один, он был нейтрализован, его личность устанавливается.
При стрельбе погиб один сотрудник ФСБ. По данным Минздрава, еще пять человек пострадали, им оказывается медицинская помощь. Среди пострадавших есть один гражданский, сообщал СК РФ. Уголовное дело о посягательстве на жизнь сотрудников правоохранительных органов ведет центральный аппарат СК РФ.