Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Елочные украшения на новогодней елке в Москве
Новый год—2020
2019-12-20T13:00+0300
https://ria.ru/20191220/1562635711.html
Рослесхоз усилил охрану лесов для предотвращения незаконных вырубок
https://cdn25.img.ria.ru/images/156234/35/1562343553_0:89:3000:1777_1036x0_80_0_0_4fec9c8e54000f3cf9c602a7714b8d10.jpg
РИА Новости

Рослесхоз усилил охрану лесов для предотвращения незаконных вырубок

13:00 20.12.2019
190
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков / Перейти в фотобанкЁлочные базары в Москве
Ёлочные базары в Москве
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
Перейти в фотобанк
Ёлочные базары в Москве. Архивное фото
МОСКВА, 20 дек - РИА Новости. Рослесхоз увеличил частоту патрулирования лесов для предотвращения незаконной вырубки елей в преддверии Нового года, сообщили РИА Новости в пресс-службе Рослесхоза.
"Сейчас надзор за рубкой хвойных деревьев усилен, в лесах проводятся профилактические рейды, увеличена кратность патрулирования", - сказали в агентстве.
Режим охраны хвойных лесов усилен в Новосибирской, Тюменской, Самарской, Ивановской, Ярославской, Калужской, Мурманской, Вологодской, Воронежской, Кемеровской, Курской, Липецкой, Московской, Ростовской, Свердловской, Тамбовской и Томской областях, республиках Татарстан, Ингушетия и других регионах России.
"На постах ГИБДД также проходят проверки транспорта на предмет перевозки незаконно приобретенных хвойных пород", - сказали в Рослесхозе.
Новогодняя елка
17 декабря, 03:56Новый год—2020
Аллергологи дали советы по установке новогодней елки
Там напомнили, что незаконная рубка лесных насаждений, в том числе и хвойных пород, влечет наложение административного штрафа на граждан от 3 тысяч рублей, а на юридических лиц - от 300 до 500 тысяч рублей. При использовании не только ручных орудий рубки, нарушителя ждут увеличение штрафов и конфискация техники. Если же сумма причиненного ущерба превышает 5 тысяч рублей, наступает уже уголовная ответственность.
Помимо того, Рослесхоз предупреждает и о том, что покупать живые елки, пихты или сосны можно только на официальных елочных базарах. "Туда поступают деревья хвойных пород, специально выращенные в питомниках или вырубленные на лесных участках, подлежащих расчистке. Заготовка древесины при проведении рубок ухода не наносит вреда лесным экосистемам. У продавцов должны быть документы, подтверждающие тот факт, что товар был заготовлен законно - копия договора купли-продажи лесных насаждений, товарная накладная, разрешение администрации на продажу", - рассказали в Рослесхозе.
Помимо специально оборудованных торговых площадок, напомнили в агентстве, новогоднее дерево можно купить непосредственно в лесничестве.
Ёлки
12:44Новый год—2020
В Ленинградской области можно бесплатно получить елку к Новому году
251001
Обсудить 1
Новый год—2020РослесхозРоссияОбщество
Рекомендуем
Красная икра
Москвичей призвали не выбрасывать контейнеры с икрой в раздельный сбор
Вид на Байкальский целлюлозно-бумажный комбинат (БЦБК) в Иркутской области
Глава Минприроды рассказал о сложностях при ликвидации отходов БЦБК
Лошадь Пржевальского
Животные, которых нужно спасать. Лошадь Пржевальского
Глава Республики Крым Сергей Аксёнов
Глава Крыма потребовал прекратить добычу песка на Бакальской косе
Амурский тигр
Животные, которых нужно спасать. Амурский тигр
Видеомост Молодежь Беларуси и России – вместе за Союзное государство
Видеомост "Молодежь Беларуси и России – вместе за Союзное государство"
Побережье Онежского озера в Прионежском районе Республики Карелия
В Минприроды объяснили, как будут усиливать экологическую экспертизу
Вице-президент Еврокомиссии Марош Шефчович, министр энергетики России Александр Новак и глава Минэнерго Украины Алексей Оржель в Берлине
Источник сообщил о возможной выплате "Газпромом" Украине $3 миллиардов
Снежный барс
Животные, которых нужно спасать. Снежный барс
Сортировка отходов в Москве
Минприроды назвало ключевые решения, принятые по мусорной реформе
Татьяна Голикова
В российских школах откроют 160 тысяч новых мест
Озеро Байкал
Ученые рассказали, как сход селя угрожает Байкалу
Ёлки
В Ленинградской области можно бесплатно получить елку к Новому году
Олег Салагай
Минздрав оценил предложения Путина по увеличению зарплаты врачей
Белый медведь
Животные, которых нужно спасать. Белый медведь
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
20:12Адвокат Винника назвала решение о его экстрадиции смертным приговором
20:10Отец стрелявшего у здания ФСБ мужчины рассказал о сыне
20:07ВЕЭС утвердил новый состав коллегии Евразийской экономической комиссии
20:06Эксперт считает, что СНВ нужно продлить как можно скорее
19:59Во Франции хирурга заподозрили в насилии над 349 детьми
19:52Экс-депутат Рады оценила шансы на восстановление украинской экономики
19:44В РПЦ прокомментировали слова патриарха о русском языке в богослужении
19:43Экс-директора по инвестициям "Восточного" отправили под домашний арест
19:35Билли Айлиш исполнила песню, которую написала в семь лет
19:30Богданов обсудил с послом Сирии ситуацию на Ближнем Востоке
19:30Партия Порошенко заявила об обысках в своем офисе
19:29Симоньян отреагировала на документ Демпартии по борьбе со Sputnik и RT
19:24В Тулуне три человека погибли при проведении земляных работ
19:21ЕР не поддержит идею снижения нештрафуемого порога превышения скорости
19:14ВЦИОМ сообщил о росте одобрения работы Путина в ходе пресс-конференции
19:08В Минске началась незаконная акция против интеграции с Россией
18:57Пентагон рассказал о планах оставить американских военных в Сирии
18:48Трамп заявил, что провел телефонные переговоры с Си Цзиньпином
18:48"Фотография была честнее": коллеги вспоминают Андрея Стенина
18:46В Оренбургской области четыре человека погибли в ДТП с грузовиком
Лента новостейМолния