Рослесхоз усилил охрану лесов для предотвращения незаконных вырубок

МОСКВА, 20 дек - РИА Новости. Рослесхоз увеличил частоту патрулирования лесов для предотвращения незаконной вырубки елей в преддверии Нового года, сообщили РИА Новости в пресс-службе Рослесхоза.

"Сейчас надзор за рубкой хвойных деревьев усилен, в лесах проводятся профилактические рейды, увеличена кратность патрулирования", - сказали в агентстве.

Режим охраны хвойных лесов усилен в Новосибирской, Тюменской, Самарской, Ивановской, Ярославской, Калужской, Мурманской, Вологодской, Воронежской, Кемеровской, Курской, Липецкой, Московской, Ростовской, Свердловской, Тамбовской и Томской областях, республиках Татарстан, Ингушетия и других регионах России.

"На постах ГИБДД также проходят проверки транспорта на предмет перевозки незаконно приобретенных хвойных пород", - сказали в Рослесхозе.

Там напомнили, что незаконная рубка лесных насаждений, в том числе и хвойных пород, влечет наложение административного штрафа на граждан от 3 тысяч рублей, а на юридических лиц - от 300 до 500 тысяч рублей. При использовании не только ручных орудий рубки, нарушителя ждут увеличение штрафов и конфискация техники. Если же сумма причиненного ущерба превышает 5 тысяч рублей, наступает уже уголовная ответственность.

Помимо того, Рослесхоз предупреждает и о том, что покупать живые елки, пихты или сосны можно только на официальных елочных базарах. "Туда поступают деревья хвойных пород, специально выращенные в питомниках или вырубленные на лесных участках, подлежащих расчистке. Заготовка древесины при проведении рубок ухода не наносит вреда лесным экосистемам. У продавцов должны быть документы, подтверждающие тот факт, что товар был заготовлен законно - копия договора купли-продажи лесных насаждений, товарная накладная, разрешение администрации на продажу", - рассказали в Рослесхозе.