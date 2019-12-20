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Абэ выразил обеспокоенность ростом напряженности на Ближнем Востоке
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РИА Новости

Абэ выразил обеспокоенность ростом напряженности на Ближнем Востоке

12:56 20.12.2019
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© РИА Новости / Михаил Климентьев / Перейти в фотобанкПремьер-министр Японии Синдзо Абэ
Премьер-министр Японии Синдзо Абэ
© РИА Новости / Михаил Климентьев
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Премьер-министр Японии Синдзо Абэ. Архивное фото
ТОКИО, 20 дек – РИА Новости. Премьер-министр Японии Синдзо Абэ в ходе встречи с президентом Ирана Хасаном Роухани в пятницу в Токио выразил обеспокоенность растущей напряженностью на Ближнем Востоке и заявил о намерении страны приложить максимум усилий для урегулирования ситуации в регионе.
"Мы очень обеспокоены растущей напряженностью на Ближнем Востоке. Япония намерена играть максимально возможную роль для снижения (напряженности – ред.) и стабилизации ситуации (на Ближнем востоке – ред.)", - цитирует слова Абэ агентство Киодо.
Зал Генассамблеи Организации Объединенных Наций в Нью-Йорке
13 декабря, 01:32
ГА ООН приняла резолюцию о зоне без ядерного оружия на Ближнем Востоке
Роухани прибыл в пятницу в Токио. Он стал первым с 2000 года иранским президентом, посетившим Японию с официальным визитом.
Как ранее сообщили в МИД Ирана, переговоры с японской стороной охватывают широкий спектр вопросов, в том числе двусторонние отношения, региональную и международную обстановку, ситуацию вокруг ядерной сделки и "американского давления" на Иран.
Абэ в середине июня 2019 года приезжал с официальным визитом Тегеран, став первым за 41 год японским премьером, посетившим Иран.
Ответный визит Роухани в Японию, которая является партнером как Ирана, так и США, проходит на фоне ужесточившихся антииранских санкций со стороны Вашингтона, а также роста напряженности на Ближнем Востоке, в котором иранские и американские власти обвиняют друг друга.
Глава Пентагона Марк Эспер
7 декабря, 23:25
Пентагон опроверг информацию об отправке войск на Ближний Восток
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Хасан РоуханиБлижний ВостокСиндзо АбэЯпонияИранВ мире
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