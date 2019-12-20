Абэ выразил обеспокоенность ростом напряженности на Ближнем Востоке

ТОКИО, 20 дек – РИА Новости. Премьер-министр Японии Премьер-министр Японии Синдзо Абэ в ходе встречи с президентом Ирана Хасаном Роухани в пятницу в Токио выразил обеспокоенность растущей напряженностью на Ближнем Востоке и заявил о намерении страны приложить максимум усилий для урегулирования ситуации в регионе.

"Мы очень обеспокоены растущей напряженностью на Ближнем Востоке. Япония намерена играть максимально возможную роль для снижения (напряженности – ред.) и стабилизации ситуации (на Ближнем востоке – ред.)", - цитирует слова Абэ агентство Киодо

Роухани прибыл в пятницу в Токио. Он стал первым с 2000 года иранским президентом, посетившим Японию с официальным визитом.

Как ранее сообщили в МИД Ирана, переговоры с японской стороной охватывают широкий спектр вопросов, в том числе двусторонние отношения, региональную и международную обстановку, ситуацию вокруг ядерной сделки и "американского давления" на Иран.

Абэ в середине июня 2019 года приезжал с официальным визитом Тегеран, став первым за 41 год японским премьером, посетившим Иран.