В Ленинградской области можно бесплатно получить елку к Новому году

МОСКВА, 20 дек - РИА Новости. Жители Жители Ленинградской области в местных лесничествах могут до конца новогодних каникул получить бесплатную елку - но не более чем по одному дереву на человека, рассказали РИА Новости в Рослесхозе.

"В Ленинградской области вплоть до 10 января можно получить одну ель бесплатно – с гражданами заключается соответствующий договор купли-продажи с нулевой ставкой. Ограничение – одна елка не выше трех метров на человека", - сообщили в пресс-службе.

В других регионах придется заплатить. В Тверской области диапазон цен в зависимости от высоты деревьев составляет от 14,16 до 140,14 рублей за дерево в зависимости от его высоты, в Свердловской - от 47,72 до 238,63 руб, в Московской области – от 21,40 до 187,25 руб.

"Некоторые субъекты Российской Федерации предоставляют возможность не просто приобрести елку, но и самому срубить ее на основании договора купли-продажи лесных насаждений", - рассказали в Рослесхозе.