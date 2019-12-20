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Елочные украшения на новогодней елке в Москве
Новый год—2020
2019-12-20T12:44+0300
https://ria.ru/20191220/1562634903.html
В Ленинградской области можно бесплатно получить елку к Новому году
https://cdn25.img.ria.ru/images/156226/21/1562262179_0:75:3072:1803_1036x0_80_0_0_596c7c08de0e719cd3062ddb98b19f90.jpg
РИА Новости

В Ленинградской области можно бесплатно получить елку к Новому году

12:44 20.12.2019
203
© РИА Новости / Ростислав Нетисов / Перейти в фотобанкЁлки
Ёлки
© РИА Новости / Ростислав Нетисов
Перейти в фотобанк
Ёлки. Архивное фото
МОСКВА, 20 дек - РИА Новости. Жители Ленинградской области в местных лесничествах могут до конца новогодних каникул получить бесплатную елку - но не более чем по одному дереву на человека, рассказали РИА Новости в Рослесхозе.
"В Ленинградской области вплоть до 10 января можно получить одну ель бесплатно – с гражданами заключается соответствующий договор купли-продажи с нулевой ставкой. Ограничение – одна елка не выше трех метров на человека", - сообщили в пресс-службе.
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В других регионах придется заплатить. В Тверской области диапазон цен в зависимости от высоты деревьев составляет от 14,16 до 140,14 рублей за дерево в зависимости от его высоты, в Свердловской - от 47,72 до 238,63 руб, в Московской области – от 21,40 до 187,25 руб.
"Некоторые субъекты Российской Федерации предоставляют возможность не просто приобрести елку, но и самому срубить ее на основании договора купли-продажи лесных насаждений", - рассказали в Рослесхозе.
Там уточнили, что на оптовую заготовку деревьев этот регламент не распространяется.
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Новый год—2020РослесхозЛенинградская областьОбщество
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